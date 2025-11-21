Отправлено: - 20:42

Эл-починно:

я лишь правду написал.

КГСПС:

Казахстан казахским

КГСПС:

идёт откровенная казахизация в ономастике. Так правильно?

Цитата:Говорите до конца - в русскоязычной ТОО "Иволга" - на руководящих должностях не было ни одного из титульной нации, - Абенов Мурат - не в счёт- так для БЛЕЗИРА, что бы соблюсти приличия. Казахи работали в этой компании, но глубоко внизу, в поле, на ферме и прочее. И никто по этому поводу НЕ НОЕТ- нет, так нет, потому что - хозяин - НЕ КАЗАХ. Какие проблеммы- это его компания и его правила.Цитата:Армения- армянская; Россия- русская; Литва- литовкская; Украина- украинская; Узбекистан- узбекская - что не так то ???А, какой должен быть Казахстан- не казахским ,а русским, украинским, немецким и прочее - так что ли ??? ИДИОТИЗМ - это.Вам же тут живётся - ХОРОШО, лучше чем в России- это самое главное.Цитата:Мне не очень, скажем - СОВСЕМ не нравиться переименование улиц, городов и прочее, но скажу так: - да, ПРАВИЛЬНО- это МОЯ страна и казахи ВОЛЬНЫ в СВОЕЙ стране поступать так как считают НУЖНЫМ.У кого мы должны СПРАШИВАТЬ на это разрешение: - у русских, у немцев, у армян ???- они же у нас не спрашивают на всякие внутренние дела и мы НЕ ДОЛЖНЫ оглядываться ни на кого.Вам, русскоязычным это не нравиться- кто вам в этом мешает- ВПЕРЁД-организовывайте различные общества, движения, партии, кружки типа "Союз борьбы за освобождение рабочего класса" и прочее и БОРИТЕСЬ против этого всеми ЗАКОННЫМИ на это СПОСОБАМИ, а не нойте по углам и форумам.У вас для этого есть русскоязычные депутаты Мажлиса, русскоязычные члены Правительства и прочие высокопоставленные русскоязычные гос.чиновники и богатые и влиятельные русскоязычные бизнесмены и предприниматели.По видео видно же что практически ВСЕ русскоязычные депутаты рудненскогог городского маслихата ( кроме одного) проголосовали "ЗА".