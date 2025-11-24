НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Штраф заплатит водитель автобуса за наезд на пешехода в Костанае
 
 
N
§ NG.kz
Штраф заплатит водитель автобуса за наезд на пешехода в Костанае
Отправлено: 24.11.25 - 17:37
ДТП произошло утром 24 ноября на пересечении улиц Тәуелсіздік и С. Нурмагамбетова. Водитель маршрутного автобуса №11 выполнял поворот, когда наехал на 43-летнего мужчину на регулируемом пешеходном переходе. Пострадавший получил травмы.
v
§ vofkakst
Re: Штраф заплатит водитель автобуса за наезд на пешехода в...
Отправлено: 24.11.25 - 17:37
#1
Где это? Что за улица нурмагамбетова?
А
§ Андрей Скиба
Re: Штраф заплатит водитель автобуса за наезд на пешехода в...
Отправлено: 24.11.25 - 18:31
#2
Цитата:
vofkakst:
Где это? Что за улица нурмагамбетова?

Это бывшая улица Дзержинского. Добавили уточнение в статью, спасибо.
