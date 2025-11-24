Отправлено: - 17:49

Они учатся быть взрослыми и брать ответственность за свои поступки. Они только формируют мировоззрение и строят планы на жизнь. Кто они? Организаторы не делали акцента, но именно эта категория авторов дала бóльшую часть экспонатов выставки «Лучше, чем гении».