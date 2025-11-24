НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING торжественно открыли в Рудном
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53016
Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING торжественно открыли в Рудном
Отправлено: 24.11.25 - 17:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Компания QC HOLDING при поддержке фонда предпринимательства «Даму» и Bereke Bank восстановила пустующее здание по ул. Молодой Гвардии. Теперь это современный отель «ABYROY» с 50 гостиничными и 24 апарт-номерами - важный объект, который будет служить развитию инфраструктуры и предпринимательства.
Читать новость

К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1991
Re: Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING...
Отправлено: 24.11.25 - 17:31
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько пафоса! Полагаю фотограф применил все свои таланты при съемке здания снаружи, чтобы окружающий "рудный" в кадр не попал. Нужно хотя бы рекомендовать не прогуливаться гостям до пушкина улицы и не смотреть на работу светофора на перекрестке молодой и топоркова и вообще по топоркова в сторону 40 лет не ездить. А то чего доброго от увиденного "рая" передумают инвестировать :lol:
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7874
Re: Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING...
Отправлено: 24.11.25 - 17:50
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
одна гостиница, которая уже не вмещает всех желающих.
В городе Рудном есть *Триумф* по парковой в три этажа,*Троя* по Ленина в пять этажей, возле суда, и на площади четырехзвездочный *Горняк*. Думаю на наш не большой город хватает
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS