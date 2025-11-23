Отправлено: - 10:17

Эл-починно: так же как и за убийство кошек. Это уже не люди, а звери. Причём не ради голода а ради удовольствия убивающие

vofkakst:

Меня вообще дико смешит закон о жестоком обращении с животными. Убивать нельзя, охотиться можно; кошек-собак нельзя а свинью и корову можно. Идиотизм и двойные стандарты))))

Цитата:Как раз звери-то убивают не ради удовольствия, а ради голода.Цитата:Ну, определённая логика есть: убийство животных ради еды/пропитания не осуждается. Но у некоторых это далеко за гранью. Вроде не каменный век, в шкурах не ходим и белОк теперь получать можно десятками других способов, а не только из зайчатины лесной как было у крестьян 200 лет назад.