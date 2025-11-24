НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Правила ПДД поменяли в Казахстане: что важно знать водителям
 
 
Правила ПДД поменяли в Казахстане: что важно знать водителям
Отправлено: 24.11.25 - 10:21
В Казахстане обновили Правила дорожного движения - поправки были подписаны 10 ноября и начали действовать уже 23 ноября. Среди них - ограничения скорости для грузовиков, новые правила для движения колонной, упрощение использования оранжевых маячков.
Re: Правила ПДД поменяли в Казахстане: что важно знать водителям
Отправлено: 24.11.25 - 10:21
#1
Левый поворот и разворот — пропускаем встречный транспорт на жёлтый. • Разъезд на перекрёстках — строго правыми бортами. • Скорость: город 60 км/ч, дворы 20 км/ч, грузовики и автобусы 50 км/ч. • Остановка на перекрёстках и на остановках — только для автобусов и М2/М3. • Возраст для прав обновлён: 16–23 года в зависимости от категории.
Re: Правила ПДД поменяли в Казахстане: что важно знать водителям
Отправлено: 24.11.25 - 12:37
#2
А планируются ли у нас введение ответственности за неправильно установленные знаки, нанесенную разметку?

Почему всегда ужесточения и ограничения только в адрес водителей/пешеходов?
Правила ПДД поменяли в Казахстане: что важно знать водителям
Отправлено: 24.11.25 - 12:57
#3
Например, знаки "Движение по полосам" в большинстве случаев устанавливаются непосредственно перед перекрестком - в последний момент, когда уже поздно перестраиваться. Такие знаки (в нормальных городах) еще и над дорогой вешают! Во избежание аварийных ситуаций и снижению количества нарушений.

Знаки "Искусственная неровность" в населенном пункте должны устанавливаться за 50-100 метров - у нас зачастую прям над самим "лежачим" стоят. Расстояние не выдерживается.

Про запрет поворотов налево (на Волынова, на Победы - возле базара) давно говорят. Запрет есть, а знак убрали. Провокация нарушения . или это специально так делают?

Полиция каждый день ездит по городу, патрулирует и проверяют соблюдение правил. Почему они не сигнализируют о нарушениях в установке знаков или их противоречии правилам??
