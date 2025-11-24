Правила ПДД поменяли в Казахстане: что важно знать водителям

Отправлено: - 12:57

Например, знаки "Движение по полосам" в большинстве случаев устанавливаются непосредственно перед перекрестком - в последний момент, когда уже поздно перестраиваться. Такие знаки (в нормальных городах) еще и над дорогой вешают! Во избежание аварийных ситуаций и снижению количества нарушений.



Знаки "Искусственная неровность" в населенном пункте должны устанавливаться за 50-100 метров - у нас зачастую прям над самим "лежачим" стоят. Расстояние не выдерживается.



Про запрет поворотов налево (на Волынова, на Победы - возле базара) давно говорят. Запрет есть, а знак убрали. Провокация нарушения . или это специально так делают?



Полиция каждый день ездит по городу, патрулирует и проверяют соблюдение правил. Почему они не сигнализируют о нарушениях в установке знаков или их противоречии правилам??