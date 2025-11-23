НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Какой была осенняя охота 2025 года? - С этим вопросом «НГ» обратилась к костанайским охотникам
 
 
Какой была осенняя охота 2025 года? - С этим вопросом «НГ» обратилась к костанайским охотникам
Отправлено: 23.11.25 - 17:19
Отправлено: 23.11.25 - 17:19
Несмотря на то, что любительская охота становится с каждым годом все более дорогим удовольствием, популярность и востребованность ее велика. И нынешняя осень - не исключение.
Re: Какой была осенняя охота 2025 года? - С этим вопросом «НГ»...
Отправлено: 23.11.25 - 17:19
"Добыл 10 уток, а в прошлые сезоны столько добывал за 1 день" - это он уток 50-60 настрелял. Что с ними делать? И так каждый. Может поэтому и нет дичи?
Какой была осенняя охота 2025 года? - С этим вопросом «НГ» обратилась к костанайским охотникам
Отправлено: 23.11.25 - 17:37
Эл-починно:
Отправлено: 23.11.25 - 17:37
За такое наказывать нужно, так же как и за убийство кошек. Это уже не люди, а звери. Причём не ради голода а ради удовольствия убивающие. Это не лечится.
Какой была осенняя охота 2025 года? - С этим вопросом «НГ» обратилась к костанайским охотникам
Отправлено: 23.11.25 - 17:43
Эл-починно:
Отправлено: 23.11.25 - 17:43
У мня батя привозил с охоты по 4-5-ть штук, и то раздавали соседям. Не было тогда морозильных камер.
Re: Какой была осенняя охота 2025 года? - С этим вопросом «НГ»...
Отправлено: 23.11.25 - 21:52
......приходиться бывать в Голландии уже Нидерландами стали по работе так там этого гуся на полях не мерено,как взлетят так огромные стаи,они там живут зимой и летом.....и никуда не улетают да и утки там не мало
Re: Какой была осенняя охота 2025 года? - С этим вопросом «НГ»...
Отправлено: 23.11.25 - 21:54
Цитата:
Эл-починно:
У мня батя привозил с охоты по 4-5-ть штук, и то раздавали соседям. Не было тогда морозильных камер.

.....зачем тебе морозилка тушёнки наделай в погреб поставь и ешь весь год...
Re: Какой была осенняя охота 2025 года? - С этим вопросом «НГ»...
Отправлено: 23.11.25 - 21:59
Цитата:
Эл-починно:
За такое наказывать нужно, так же как и за убийство кошек. Это уже не люди, а звери. Причём не ради голода а ради удовольствия убивающие. Это не лечится.

.....в Германии косуль и кабанов ради чего убивают?Ради шпаса....а потом сдают в рестораны мало кто сам готовит....вон в Эдеке битте шон можешь купить мясо дикой свинюшки или реи...
Re: Какой была осенняя охота 2025 года? - С этим вопросом «НГ»...
Отправлено: 23.11.25 - 23:39
Цитата:
Эл-починно:
За такое наказывать нужно, так же как и за убийство кошек. Это уже не люди, а звери.


нет, это такие кровожадные первоцелинники...
Какой была осенняя охота 2025 года? - С этим вопросом «НГ» обратилась к костанайским охотникам
Отправлено: 24.11.25 - 07:23
vofkakst:
Отправлено: 24.11.25 - 07:23
Цитата:
Эл-починно:
За такое наказывать нужно, так же как и за убийство кошек. Это уже не люди, а звери. Причём не ради голода а ради удовольствия убивающие

Меня вообще дико смешит закон о жестоком обращении с животными. Убивать нельзя, охотиться можно; кошек-собак нельзя а свинью и корову можно. Идиотизм и двойные стандарты))))
Какой была осенняя охота 2025 года? - С этим вопросом «НГ» обратилась к костанайским охотникам
Отправлено: 24.11.25 - 10:17
Тот самый:
Отправлено: 24.11.25 - 10:17
Цитата:
Эл-починно: так же как и за убийство кошек. Это уже не люди, а звери. Причём не ради голода а ради удовольствия убивающие

Как раз звери-то убивают не ради удовольствия, а ради голода.

Цитата:
vofkakst:
Меня вообще дико смешит закон о жестоком обращении с животными. Убивать нельзя, охотиться можно; кошек-собак нельзя а свинью и корову можно. Идиотизм и двойные стандарты))))

Ну, определённая логика есть: убийство животных ради еды/пропитания не осуждается. Но у некоторых это далеко за гранью. Вроде не каменный век, в шкурах не ходим и белОк теперь получать можно десятками других способов, а не только из зайчатины лесной как было у крестьян 200 лет назад.
