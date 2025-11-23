Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Какой была осенняя охота 2025 года? - С этим вопросом «НГ» обратилась к костанайским охотникам
Какой была осенняя охота 2025 года? - С этим вопросом «НГ» обратилась к костанайским охотникам
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53011
Какой была осенняя охота 2025 года? - С этим вопросом «НГ» обратилась к костанайским охотникам
Отправлено: 23.11.25 - 17:19
Несмотря на то, что любительская охота становится с каждым годом все более дорогим удовольствием, популярность и востребованность ее велика. И нынешняя осень - не исключение.
Читать новость
Читать новость
Re: Какой была осенняя охота 2025 года? - С этим вопросом «НГ»...
Отправлено: 23.11.25 - 17:19
"Добыл 10 уток, а в прошлые сезоны столько добывал за 1 день" - это он уток 50-60 настрелял. Что с ними делать? И так каждый. Может поэтому и нет дичи?
Какой была осенняя охота 2025 года? - С этим вопросом «НГ» обратилась к костанайским охотникам
Отправлено: 23.11.25 - 17:37
За такое наказывать нужно, так же как и за убийство кошек. Это уже не люди, а звери. Причём не ради голода а ради удовольствия убивающие. Это не лечится.
Какой была осенняя охота 2025 года? - С этим вопросом «НГ» обратилась к костанайским охотникам
Отправлено: 23.11.25 - 17:43
У мня батя привозил с охоты по 4-5-ть штук, и то раздавали соседям. Не было тогда морозильных камер.
Re: Какой была осенняя охота 2025 года? - С этим вопросом «НГ»...
Отправлено: 23.11.25 - 21:52
......приходиться бывать в Голландии уже Нидерландами стали по работе так там этого гуся на полях не мерено,как взлетят так огромные стаи,они там живут зимой и летом.....и никуда не улетают да и утки там не мало
Re: Какой была осенняя охота 2025 года? - С этим вопросом «НГ»...
Отправлено: 23.11.25 - 21:54
Цитата:
.....зачем тебе морозилка тушёнки наделай в погреб поставь и ешь весь год...
Эл-починно:
У мня батя привозил с охоты по 4-5-ть штук, и то раздавали соседям. Не было тогда морозильных камер.
У мня батя привозил с охоты по 4-5-ть штук, и то раздавали соседям. Не было тогда морозильных камер.
.....зачем тебе морозилка тушёнки наделай в погреб поставь и ешь весь год...
Re: Какой была осенняя охота 2025 года? - С этим вопросом «НГ»...
Отправлено: 23.11.25 - 21:59
Цитата:
.....в Германии косуль и кабанов ради чего убивают?Ради шпаса....а потом сдают в рестораны мало кто сам готовит....вон в Эдеке битте шон можешь купить мясо дикой свинюшки или реи...
Эл-починно:
За такое наказывать нужно, так же как и за убийство кошек. Это уже не люди, а звери. Причём не ради голода а ради удовольствия убивающие. Это не лечится.
За такое наказывать нужно, так же как и за убийство кошек. Это уже не люди, а звери. Причём не ради голода а ради удовольствия убивающие. Это не лечится.
.....в Германии косуль и кабанов ради чего убивают?Ради шпаса....а потом сдают в рестораны мало кто сам готовит....вон в Эдеке битте шон можешь купить мясо дикой свинюшки или реи...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2323
Re: Какой была осенняя охота 2025 года? - С этим вопросом «НГ»...
Отправлено: 23.11.25 - 23:39
Цитата:
нет, это такие кровожадные первоцелинники...
Эл-починно:
За такое наказывать нужно, так же как и за убийство кошек. Это уже не люди, а звери.
За такое наказывать нужно, так же как и за убийство кошек. Это уже не люди, а звери.
нет, это такие кровожадные первоцелинники...
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1943
Какой была осенняя охота 2025 года? - С этим вопросом «НГ» обратилась к костанайским охотникам
Отправлено: 24.11.25 - 07:23
Цитата:
Меня вообще дико смешит закон о жестоком обращении с животными. Убивать нельзя, охотиться можно; кошек-собак нельзя а свинью и корову можно. Идиотизм и двойные стандарты))))
Эл-починно:
За такое наказывать нужно, так же как и за убийство кошек. Это уже не люди, а звери. Причём не ради голода а ради удовольствия убивающие
За такое наказывать нужно, так же как и за убийство кошек. Это уже не люди, а звери. Причём не ради голода а ради удовольствия убивающие
Меня вообще дико смешит закон о жестоком обращении с животными. Убивать нельзя, охотиться можно; кошек-собак нельзя а свинью и корову можно. Идиотизм и двойные стандарты))))
Какой была осенняя охота 2025 года? - С этим вопросом «НГ» обратилась к костанайским охотникам
Отправлено: 24.11.25 - 10:17
Цитата:
Как раз звери-то убивают не ради удовольствия, а ради голода.
Цитата:
Ну, определённая логика есть: убийство животных ради еды/пропитания не осуждается. Но у некоторых это далеко за гранью. Вроде не каменный век, в шкурах не ходим и белОк теперь получать можно десятками других способов, а не только из зайчатины лесной как было у крестьян 200 лет назад.
Эл-починно: так же как и за убийство кошек. Это уже не люди, а звери. Причём не ради голода а ради удовольствия убивающие
Как раз звери-то убивают не ради удовольствия, а ради голода.
Цитата:
vofkakst:
Меня вообще дико смешит закон о жестоком обращении с животными. Убивать нельзя, охотиться можно; кошек-собак нельзя а свинью и корову можно. Идиотизм и двойные стандарты))))
Меня вообще дико смешит закон о жестоком обращении с животными. Убивать нельзя, охотиться можно; кошек-собак нельзя а свинью и корову можно. Идиотизм и двойные стандарты))))
Ну, определённая логика есть: убийство животных ради еды/пропитания не осуждается. Но у некоторых это далеко за гранью. Вроде не каменный век, в шкурах не ходим и белОк теперь получать можно десятками других способов, а не только из зайчатины лесной как было у крестьян 200 лет назад.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 70, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 70
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать