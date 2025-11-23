НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Прокуратура продолжает попытки через суд отменить повышение тарифа на вывоз мусора в Костанае
 
 
Прокуратура продолжает попытки через суд отменить повышение тарифа на вывоз мусора в Костанае
Отправлено: 23.11.25 - 20:36
Прокурор Айнур ИСКАКОВА заявила в специализированном межрайонном экономическом суде, что расчеты мусоровывозящей компании во-первых содержат необоснованные расходы, а во-вторых исходные данные никто особо не проверял. И попросила приостановить решение маслихата до окончания суда.
рихард
Re: Прокуратура продолжает попытки через суд отменить повышение...
Отправлено: 23.11.25 - 20:36
указанные пункты действительно необоснованные. Они являются внутренним делом предприятия. Та же страховка. С какого перепугу мы должны спонсировать страховку предприятия. Также и по остальным позициям. Аппетиты у них нескромные. И Тлеугалиева какая то некомпетентная, а еще в правовом отделе работает.
ACROS
Re: Прокуратура продолжает попытки через суд отменить повышение...
Отправлено: 23.11.25 - 21:02
Цитата:
рихард:
Также и по остальным позициям. Аппетиты у них нескромные


Надо полагать: - депутатам ДАЛИ команду - утвердить тарифы такими какие они есть- кто может дать такую команду- только из акимата- а, кто в акимате самый главный- АКИМ.

Вопросы ещё есть ???
ПолиграфЪ Боярышников
Re: Прокуратура продолжает попытки через суд отменить повышение...
Отправлено: 23.11.25 - 23:12
Надо дать должное, работаю люди хорошо. намного стало чище, нежели при Кушнарёве... наверное прокуратура желает вернуться к тем временам.. или не дают откаты ТОО Тазалык?
