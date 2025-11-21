НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53009
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 21.11.25 - 17:55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Высказать свое мнение пришли как сторонники, так и противники этой инициативы. Зал едва вместил всех желающих. Посадочных мест хватило не всем и даже с учетом дополнительных стульев десятки людей слушали выступления стоя.
Читать новость

Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4858
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 23.11.25 - 16:44
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На моих глазах не только таблички меняли, но и новые кабинеты открывали.

А с Сереем Дмитриевичем, на Миллионке работал. С Чегодаевым в северных сетях. Увольнялся уже из объединённых северных в центральные сети.

[Исправлено: Эл-починно, 23.11.2025 - 17:48]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8378
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 23.11.25 - 16:52
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
должность

После Лычагина "Кустанайэнерго" практически прекратил своё существование! В последние годы он был несколько так скажем неадекватен, бродил по кабинетам с бородатым экстрасенсом и изгонял бесов и деньги "Кустанайэнерго" в немалых количествах на них тратил, меня самого из за них в очереди на оплату на месяц передвинули. Чегодаев был предпенсионного возраста, Коваленко не тянул и казахами ещё лет 10 не пахло в энергетике.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4858
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 23.11.25 - 16:53
#47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Могу ещё раз рассказать, как Белозоров 200 или около того, если не более, людей персонала с Миллионки и не только, в Тверь перевёз. :lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4858
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 23.11.25 - 16:55
#48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
После Лычагина "Кустанайэнерго" практически прекратил своё существование

Этот Лычагин был другом моего отца, и он же -Лычагин был мэром Кустаная, не долго правда. Скоропостижно скончался. Но это всё было намного раньше.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7805
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 23.11.25 - 17:13
#49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья, всем желаю хорошего вечера, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
saba:
В последние годы он был несколько так скажем неадекватен, бродил по кабинетам с бородатым экстрасенсом и изгонял бесов и деньги "Кустанайэнерго" в немалых количествах на них тратил, меня самого из за них в очереди на оплату на месяц передвинули.


загрузить превью изображения
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4381
Re: Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц...
Отправлено: 23.11.25 - 17:13
#50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Простите, а кто был последний директор "Кустанайэнерго"? Кажется казах Лычагин? Кто пришёл ему на смену ?


Мимо! Ибо назначать взамен не из кого было. По рассказам, на момент развала Союза в управлении "Кустанайэнерго" от силы 2-3 казаха работало. Упоминали в разговоре одного из ПКБ, какого-то многодетного, из-за чего закрывали глаза на его некомпетентность, и одного рядового инженера из какой-то службы. Надо отдать тому должное - не побоялся выучиться на энергетика. Не больно-то автохтоны стремились получать такое техническое образование.
Это вам не Назарбаев, металлург, да и то через несколько лет ушедший на партийную работу
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46569
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 23.11.25 - 17:17
#51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:

Цитата:
И.Франко русский?

Национальный Герой Украины, а значит наш недруг.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8601
Re: Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц...
Отправлено: 23.11.25 - 17:42
#52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Официально нет - конечно.


Скажите - НЕОФИЦИАЛЬНО- у нас СВОбОДА слова и никто вас за это не привлечёт, тем более дело видать давнее. Вместе посмеёмся.
А, так голословное заявления- без обид- СПЛЕТНИ.
Недостойно вам так говорить.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4858
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 23.11.25 - 17:46
#53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
без обид- СПЛЕТНИ. Недостойно вам так говорить.

Ну так и не говорите, я лишь правду написал.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46569
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 23.11.25 - 17:58
#54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:

Цитата:
я лишь правду написал.

Да, согласен и на русском в СМИ Казахстана говорить нельзя, а в магазине вам не продадут ничего, если спросите не на том языке!
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4858
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 23.11.25 - 18:11
#55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Да, согласен и на русском в СМИ Казахстана говорить нельзя, а в магазине вам не продадут ничего, если спросите не на том языке!

Какие ещё будут вопросы? Где я что либо подобное тут утверждал?
Не нужно путать божий дар с яичницей! 8-)
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
2043
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 23.11.25 - 18:29
#56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:

А вот это называется дое#&шки. Когда человек понимает о чём речь, но цепляется к несущественным деталям. Хорошо, не нравится дерусификация, напишу персонально для вас. Сейчас вместо заявленной ранее десоветизации, идёт откровенная казахизация в ономастике. Так правильно?
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
2043
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 23.11.25 - 18:32
#57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

👍
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
2043
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 23.11.25 - 18:37
#58
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Это - плохо для казахского Казахстана или БЛАГО ????

Вы сами же ответили, назвав Казахстан казахским. Я, по крайней мере до сегодняшнего дня, считал его многонациональным.
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 245, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 245
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS