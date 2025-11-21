Отправлено: - 09:30

saba:

Что то Кайрата с его любимцем Трампом давно тут не видно! Как Вам новый план Трампа-миротворца? Некоторые пункты прямо очень миролюбивые!

1.Отдать весь Донбасс России, в том числе и не завоеванные земли, а в Херсонской и Запорожской областях остановиться по линии соприкосновения.

2.Уменьшить украинскую армию где то наполовину

3.Все военные преступления считать не преступлениями.

4. Снять все санкции с РФ и принять её обратно в G7 ну и т.д. всего 28 пунктов.

В качестве подсластительной пилюли для Украины взять торжественное обещание с Путина никогда, ну никогда не нападать на Европу и Украину. Где то в комментариях прочитал Путин, Трамп и Нетаньяху это одна банда. Какой то резон в этих словах есть!

[Исправлено: Kairat stayer, 22.11.2025 - 10:32]

Друзья, всем желаю прекрасного и удачного дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!Цитата:Нельзя просто так взять дать слово и ожидать, что это решит вопросы безопасности. Односторонние уступки под честное слово, это не мирный план, а фантазия. В реальности без взаимных гарантий такие предложения даже не обсуждаются. Предложить Украине отдать территории, сократить армию и взамен принять обещание больше не нападать, это даже не проект, а набор пожеланий одной стороны. Ни Европа, ни США (Конгресс), ни сама Украина на такое не пойдут. Будем наблюдать за развитием событий