Друзья, всем желаю прекрасного и удачного дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!
Цитата:
saba: Что то Кайрата с его любимцем Трампом давно тут не видно! Как Вам новый план Трампа-миротворца? Некоторые пункты прямо очень миролюбивые! 1.Отдать весь Донбасс России, в том числе и не завоеванные земли, а в Херсонской и Запорожской областях остановиться по линии соприкосновения. 2.Уменьшить украинскую армию где то наполовину 3.Все военные преступления считать не преступлениями. 4. Снять все санкции с РФ и принять её обратно в G7 ну и т.д. всего 28 пунктов. В качестве подсластительной пилюли для Украины взять торжественное обещание с Путина никогда, ну никогда не нападать на Европу и Украину. Где то в комментариях прочитал Путин, Трамп и Нетаньяху это одна банда. Какой то резон в этих словах есть!
Нельзя просто так взять дать слово и ожидать, что это решит вопросы безопасности. Односторонние уступки под честное слово, это не мирный план, а фантазия. В реальности без взаимных гарантий такие предложения даже не обсуждаются. Предложить Украине отдать территории, сократить армию и взамен принять обещание больше не нападать, это даже не проект, а набор пожеланий одной стороны. Ни Европа, ни США (Конгресс), ни сама Украина на такое не пойдут. Будем наблюдать за развитием событий
maxsaf: Если Трамп даст слово больше не помогать, и сдержит слово - то вопросы безопасности сами собой отпадут.
Хех, сдержит слово, выше отметил, что безопасность не строится на словах и обещаниях.
Даже если Трамп захочет не помогать, у США есть Конгресс, союзники (Коалиция состоящая из 54 стран) и долгосрочные обязательства, которые не отменяются одним обещанием. А Украина и Европа не могут зависеть от настроений одного человека в Вашингтоне, в частности миротворца Д.Трампа. Поэтому никакое "даю слово" не заменит реальных гарантий и международных соглашений
Тема Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц... saba:После Лычагина "Кустанайэнерго" практически прекратил своё существование
Потому что начались игры с приватизацией энергетики,различные стадии захвата, назначенцы из Алматы и близко не стоявшие к энергетике (один был даже друг Аблязова), банкротства,переименования,разделение на тепло и энергоэнергетику,дробление на предприятия по ВЛ, КРЭК и т.п. Чем сердце успокоилось- образовался МРЭТ -"Межрегионэнерготранзит"(с 2006 г. ВЛ напряжением от 0,4 до- 220 кВ) Кстати, Чегодаев был относительно молодым специалистом,переведённым из провинции в связи с отъездом первой волны энергетиков в РФ. Была и вторая,в конец обескровившая областную энергетику.Чегодаев попал во вторую. Казахстанских энергетиков принимали с распростёртыми объятиями, ибо масштабы электрификации целинной области, эксплуатация десятков тысяч км ВЛ, подстанций и т.п. поражали и РФ с радостью использовала их опыт. В нашей семье было несколько энергетиков (сейчас в России), поэтому немного наслышана. Лычагина жалели. ОН был не назначен Генеральным директором Кустанайэнерго, а избран работниками в силу авторитета (Тогда как раз ввели в практику избрание руководителей предприятий и организаций - так сказать, дыхание перестройки). Был очень демократичен. В столовой в очередь становился, в отличие от следующих столичных "руководителей" - те сразу отделились, ввели повсеместную охрану, официанток Мужик сломался под гнётом катастрофических изменений, запил и скоропостижно скончался. Многие тогда так кончили. Только женщины в массе своей выдержали эту "эпоху перемен"
