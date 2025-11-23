НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Место встречи - на семи холмах. За 10 дней пребывания в Стамбуле мы увидели много, но не увидели еще больше
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53009
Место встречи - на семи холмах. За 10 дней пребывания в Стамбуле мы увидели много, но не увидели еще больше
Отправлено: 23.11.25 - 08:46
Сейчас чуть не все авиадороги в Европу лежат через этот турецкий мегаполис. Так что пролетом в нем бывают многие. Пару лет назад я, будучи транзитным пассажиром, несколько часов слушала в салоне самолета рассказы соседки о Стамбуле. И вот мы стоим на берегу пролива Босфор, который делит город на европейскую и азиатскую части, и планируем, как будем снимать закат на Золотом Роге.
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7871
Re: Место встречи - на семи холмах. За 10 дней пребывания в...
Отправлено: 23.11.25 - 08:46
#1
Кажется ни в одной стране нет такого кровожадного обычая,когда вновь восходящии на престол молодой Султан,мог запросто дать приказ задушить всех своих братишек кто хоть косвенно или прямо может в будущем претендовать на власть. Причем,старый гарем распускался,кого замуж отдавали,кого вообще продать в рабство. Вновь набранный гарем рожали новых шехзаде и так в каждом поколении. Однажды во время смены власти из главного дворца вынесли 19 задушенных молодых шехзаде,даже младенцев не пожалели.
р
родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2175
Re: Место встречи - на семи холмах. За 10 дней пребывания в...
Отправлено: 23.11.25 - 15:24
#2
......был два раза в Анталии в этом году пиль турецкий кофе очень вкусный,кошаков так тьма на побережье по крайней мере,народ добродушный могут говорить на разных языках,спросом пользуется русский,немецкий,английский....только не приятно стало когда улетал обратно в Актюбе почему то самолёты летят обратно а в наш Костанай только с пересадкой?
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46569
Re: Место встречи - на семи холмах. За 10 дней пребывания в...
Отправлено: 23.11.25 - 18:02
#3
Круто Каткова отдохнула, эх мечта моя..
