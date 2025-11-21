Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 21.11.25 - 17:55
Высказать свое мнение пришли как сторонники, так и противники этой инициативы. Зал едва вместил всех желающих. Посадочных мест хватило не всем и даже с учетом дополнительных стульев десятки людей слушали выступления стоя. Читать новость
После Лычагина "Кустанайэнерго" практически прекратил своё существование! В последние годы он был несколько так скажем неадекватен, бродил по кабинетам с бородатым экстрасенсом и изгонял бесов и деньги "Кустанайэнерго" в немалых количествах на них тратил, меня самого из за них в очереди на оплату на месяц передвинули. Чегодаев был предпенсионного возраста, Коваленко не тянул и казахами ещё лет 10 не пахло в энергетике.
saba: В последние годы он был несколько так скажем неадекватен, бродил по кабинетам с бородатым экстрасенсом и изгонял бесов и деньги "Кустанайэнерго" в немалых количествах на них тратил, меня самого из за них в очереди на оплату на месяц передвинули.
saba: Простите, а кто был последний директор "Кустанайэнерго"? Кажется казах Лычагин? Кто пришёл ему на смену ?
Мимо! Ибо назначать взамен не из кого было. По рассказам, на момент развала Союза в управлении "Кустанайэнерго" от силы 2-3 казаха работало. Упоминали в разговоре одного из ПКБ, какого-то многодетного, из-за чего закрывали глаза на его некомпетентность, и одного рядового инженера из какой-то службы. Надо отдать тому должное - не побоялся выучиться на энергетика. Не больно-то автохтоны стремились получать такое техническое образование. Это вам не Назарбаев, металлург, да и то через несколько лет ушедший на партийную работу
Скажите - НЕОФИЦИАЛЬНО- у нас СВОбОДА слова и никто вас за это не привлечёт, тем более дело видать давнее. Вместе посмеёмся. А, так голословное заявления- без обид- СПЛЕТНИ. Недостойно вам так говорить.
А вот это называется дое#&шки. Когда человек понимает о чём речь, но цепляется к несущественным деталям. Хорошо, не нравится дерусификация, напишу персонально для вас. Сейчас вместо заявленной ранее десоветизации, идёт откровенная казахизация в ономастике. Так правильно?
