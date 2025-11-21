Отправлено: - 17:13

saba:

В последние годы он был несколько так скажем неадекватен, бродил по кабинетам с бородатым экстрасенсом и изгонял бесов и деньги "Кустанайэнерго" в немалых количествах на них тратил, меня самого из за них в очереди на оплату на месяц передвинули.

Друзья, всем желаю хорошего вечера, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!Цитата: