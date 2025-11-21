Отправлено: - 00:50

Alehander:

В Литве в 2023 году вступил в силу закон «О запрете пропаганды тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий». Этот закон, хотя и не является прямой декоммунизацией, запрещает увековечивать и изображать людей, символы и информацию, пропагандирующую авторитарные и тоталитарные режимы, в названиях улиц и на памятниках

Цитата:.....та и нам надо принять такой закон? придурки буду прыгать в колодец и мы вместе с ними?