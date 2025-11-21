НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53008
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 21.11.25 - 17:55
Высказать свое мнение пришли как сторонники, так и противники этой инициативы. Зал едва вместил всех желающих. Посадочных мест хватило не всем и даже с учетом дополнительных стульев десятки людей слушали выступления стоя.
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1941
Re: Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц...
Отправлено: 23.11.25 - 11:30
Цитата:
ACROS:
НИКТО и НИКОГДА не притеснял , не притесняет и не будет притеснять.

Официально - да, никто и никогда.

Также, как у нас не сносят дома для возведения новых. Формально у нас это называют реконструкцией.
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29310
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 23.11.25 - 11:54
Цитата:
ACROS:
неуважение к ИМЕННО регламенту слушании.." и какая норма этой статьи и что грозит этой Корчагиной (фамилия знаменитая какая )??

Видел в инсте, жёстко. Если так будет на каждом переименовании - лет сто уйдет. А впереди ещё Павлодар с Петропавловском маячат на горизонте. Ну и сам город Рудный следом. Попкорн пора доставать? 8-)
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46566
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 23.11.25 - 12:57
Не буду повторяться, в паблике НГ , как представитель русского мира сказал так:

К
Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1990
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 23.11.25 - 13:02
Цитата:
ACROS:
НИКТО и НИКОГДА не притеснял

Да, я тоже не понял о чем был этот пассаж. Я противник переименований вообще. 50 лет в достык, достык в 50 лет. Даже если сейчас в порыве...в каком-нибудь порыве, начнутся телодвижения в духе "...а не переименовать ли Назарбаева обратно в гагарина" (или что там в костанае ещё есть?)- я буду против. Потому что это глупость сама по-себе, и если какой-то альтернативно одаренный такой дурью маялся, не важно были это совки со своим "...до основанья а затем" или нынешние, в сущности такие же совки это не повод повторять за ними. Потому что это как минимум ставит с ними на один интеллектуальный уровень. На....верчено уже достаточно, пора бы начать с головой дружить и заниматься делом, и делать это дело хорошо чтобы весь мир о....л с возгласом "а чё так можно было?"
Эл-починно
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4849
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 23.11.25 - 13:20
Цитата:
ACROS:
Никого из русскоязычного населения в Казахстане НИКТО и НИКОГДА не притеснял

Ой да ладно, давно так не смеялся. Официально нет - конечно. Но я хорошо помню, как кабинетах тогдашнего Кустанайэнерго, руководство "меняли" в замы. И думаю это не только в Кустанайэнерго такое происходило.
К
Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1990
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 23.11.25 - 13:38
Для примера. У меня нет вопросов по улице жантемирова, назвали и назвали. Потому что, как бы тут не рассказывали сказки про "медицинскую" у того...собственно это даже не улица в обыкновенном её понимании, поэтому скорее проезда не было вообще никакого официального названия. Теперь появилось, ну, ладно. Возможно появилась потребность как-то обозначить эту территорию, вот обозначили, хорошо. Появилась реальная практическая потребность, её решили. Теперь можно на карте улицу обозначать и маршруты планировать не в виде "....ну эта, где больница, роддом, морг...эта улица" а привычным обыденным способом.
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46566
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 23.11.25 - 13:58
Цитата:
Эл-починно:

Ты прав, тоже смеюсь с тех, кто говорит не притесняют
У меня жена до сих пор не работает, говорит что ее будут притеснять потому что она русская, а как только выходит из дома, ее сразу притесняют и причем везде, требуют говорить только на государственном, кидают камнями и гоняются за ней с топорами, вот так вот нас тут притесняют.,
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46566
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 23.11.25 - 14:01
Вот моя жена прячется аж на дереве рядом с Акиматом, до того ее притесняют

Эл-починно
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4849
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 23.11.25 - 14:06
Цитата:
111:
Вот моя жена прячется аж на дереве рядом с Акиматом, до того ее притесняют

Ты писатель, не читатель! :lol:
Тех кто по деревьям лазают никогда не притесняли - в красной книге, защищены законом. :lol: 8-)
d
denfostr
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.12.16
Сообщений:
332
Re: Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц...
Отправлено: 23.11.25 - 14:14
Здравствуйте! Это ьыла профанация общественных слушаний. Весь смысл сего мероприятия -осваивание бюджетных средств налогоплательщика. Для сравнения в актобе в 2022 году было потрачено 32мон.тг. на таблички и щарплату сленам ономастической комиссии.
Вот,ссылка на статью газетв караван об этих расчетах.
После 1 лня опубликования этой новости на страницах сми рудного коментарии заблокировали.
2 оьращения на еотиниш были мои. А ответах акимата они даже погоумтлись над государственным символом гербом оьрезав его с 2х сторон...и эти люди собираются менять названия?
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1941
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 23.11.25 - 15:26
Цитата:
denfostr:
эти люди собираются менять названия?

Это то и пугает, что именно такие люди не собираются менять, а меняют!!! Пускают к рулю кого ни попадя, те навертят делов и сваливают в закат. Чиновники то - люди приходящие - приходят, наделают и уходят. А нам потом терпеть то, что они наделают... И жить с этим
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8376
Re: Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц...
Отправлено: 23.11.25 - 16:23
Цитата:
КГСПС:
дерусификация

И.Франко русский?
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8376
Re: Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц...
Отправлено: 23.11.25 - 16:28
Цитата:
Эл-починно:
Кустанайэнерго

Простите, а кто был последний директор "Кустанайэнерго"? Кажется казах Лычагин? Кто пришёл ему на смену ?
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

Сейчас посетителей на этом форуме: 109, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 108
Зарегистрированные пользователи: Эл-починно

