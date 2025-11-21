Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 21.11.25 - 17:55
Высказать свое мнение пришли как сторонники, так и противники этой инициативы. Зал едва вместил всех желающих. Посадочных мест хватило не всем и даже с учетом дополнительных стульев десятки людей слушали выступления стоя. Читать новость
Да, я тоже не понял о чем был этот пассаж. Я противник переименований вообще. 50 лет в достык, достык в 50 лет. Даже если сейчас в порыве...в каком-нибудь порыве, начнутся телодвижения в духе "...а не переименовать ли Назарбаева обратно в гагарина" (или что там в костанае ещё есть?)- я буду против. Потому что это глупость сама по-себе, и если какой-то альтернативно одаренный такой дурью маялся, не важно были это совки со своим "...до основанья а затем" или нынешние, в сущности такие же совки это не повод повторять за ними. Потому что это как минимум ставит с ними на один интеллектуальный уровень. На....верчено уже достаточно, пора бы начать с головой дружить и заниматься делом, и делать это дело хорошо чтобы весь мир о....л с возгласом "а чё так можно было?"
ACROS: Никого из русскоязычного населения в Казахстане НИКТО и НИКОГДА не притеснял
Ой да ладно, давно так не смеялся. Официально нет - конечно. Но я хорошо помню, как кабинетах тогдашнего Кустанайэнерго, руководство "меняли" в замы. И думаю это не только в Кустанайэнерго такое происходило.
Для примера. У меня нет вопросов по улице жантемирова, назвали и назвали. Потому что, как бы тут не рассказывали сказки про "медицинскую" у того...собственно это даже не улица в обыкновенном её понимании, поэтому скорее проезда не было вообще никакого официального названия. Теперь появилось, ну, ладно. Возможно появилась потребность как-то обозначить эту территорию, вот обозначили, хорошо. Появилась реальная практическая потребность, её решили. Теперь можно на карте улицу обозначать и маршруты планировать не в виде "....ну эта, где больница, роддом, морг...эта улица" а привычным обыденным способом.
Ты прав, тоже смеюсь с тех, кто говорит не притесняют У меня жена до сих пор не работает, говорит что ее будут притеснять потому что она русская, а как только выходит из дома, ее сразу притесняют и причем везде, требуют говорить только на государственном, кидают камнями и гоняются за ней с топорами, вот так вот нас тут притесняют.,
Здравствуйте! Это ьыла профанация общественных слушаний. Весь смысл сего мероприятия -осваивание бюджетных средств налогоплательщика. Для сравнения в актобе в 2022 году было потрачено 32мон.тг. на таблички и щарплату сленам ономастической комиссии.
Вот,ссылка на статью газетв караван об этих расчетах. После 1 лня опубликования этой новости на страницах сми рудного коментарии заблокировали. 2 оьращения на еотиниш были мои. А ответах акимата они даже погоумтлись над государственным символом гербом оьрезав его с 2х сторон...и эти люди собираются менять названия?
Это то и пугает, что именно такие люди не собираются менять, а меняют!!! Пускают к рулю кого ни попадя, те навертят делов и сваливают в закат. Чиновники то - люди приходящие - приходят, наделают и уходят. А нам потом терпеть то, что они наделают... И жить с этим
