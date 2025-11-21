НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53008
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 21.11.25 - 17:55
Высказать свое мнение пришли как сторонники, так и противники этой инициативы. Зал едва вместил всех желающих. Посадочных мест хватило не всем и даже с учетом дополнительных стульев десятки людей слушали выступления стоя.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1940
Re: Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц...
Отправлено: 23.11.25 - 11:30
#30
Цитата:
ACROS:
НИКТО и НИКОГДА не притеснял , не притесняет и не будет притеснять.

Официально - да, никто и никогда.

Также, как у нас не сносят дома для возведения новых. Формально у нас это называют реконструкцией.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29310
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 23.11.25 - 11:54
#31
Цитата:
ACROS:
неуважение к ИМЕННО регламенту слушании.." и какая норма этой статьи и что грозит этой Корчагиной (фамилия знаменитая какая )??

Видел в инсте, жёстко. Если так будет на каждом переименовании - лет сто уйдет. А впереди ещё Павлодар с Петропавловском маячат на горизонте. Ну и сам город Рудный следом. Попкорн пора доставать? 8-)
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46563
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 23.11.25 - 12:57
#32
Не буду повторяться, в паблике НГ , как представитель русского мира сказал так:

К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1989
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 23.11.25 - 13:02
#33
Цитата:
ACROS:
НИКТО и НИКОГДА не притеснял

Да, я тоже не понял о чем был этот пассаж. Я противник переименований вообще. 50 лет в достык, достык в 50 лет. Даже если сейчас в порыве...в каком-нибудь порыве, начнутся телодвижения в духе "...а не переименовать ли Назарбаева обратно в гагарина" (или что там в костанае ещё есть?)- я буду против. Потому что это глупость сама по-себе, и если какой-то альтернативно одаренный такой дурью маялся, не важно были это совки со своим "...до основанья а затем" или нынешние, в сущности такие же совки это не повод повторять за ними. Потому что это как минимум ставит с ними на один интеллектуальный уровень. На....верчено уже достаточно, пора бы начать с головой дружить и заниматься делом, и делать это дело хорошо чтобы весь мир о....л с возгласом "а чё так можно было?"
  • Быстрый ответ в эту тему
