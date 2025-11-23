НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Мое имя - стершийся геоглиф. Ближайший к Костанаю памятник эпохи энеолита-бронзы так и не раскрыл своих секретов. Но еще способен
 
 
Мое имя - стершийся геоглиф. Ближайший к Костанаю памятник эпохи энеолита-бронзы так и не раскрыл своих секретов. Но еще способен
Отправлено: 23.11.25 - 12:45
Отправлено: 23.11.25 - 12:45
Можно сразу рассказать конец? Ровесник новокаменного века, «Костанайский тетрагон», который исследователь Дмитрий ДЕЙ случайно нашел 9 лет назад, за все эти годы никто не исследовал, ничего там не обнаружил, в список объектов для археологических исследований его не включили, и вообще, на этом месте ничего интересного за последнюю пару тысяч лет не произошло. Но есть и хорошие новости. А теперь, как говорят на ТВ, подробности - в материале нашего корреспондента.
Re: Мое имя - стершийся геоглиф. Ближайший к Костанаю памятник...
Отправлено: 23.11.25 - 12:45
Отправлено: 23.11.25 - 12:45
В Комаровке тоже никому не интересно
