≡ У кого отключат свет в последнюю неделю ноября?
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53008
У кого отключат свет в последнюю неделю ноября?
Отправлено: 23.11.25 - 11:28
План работ Костанайской Горэлектросети с 24 по 28 ноября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В связи с плановыми работами на высоковольтных линиях и подстанциях в нескольких районах областного центра у абонентов временно будут отключать электроэнергию.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1940
Re: У кого отключат свет в последнюю неделю ноября?
Отправлено: 23.11.25 - 11:28
#1
Из-за этих идиотов я совсем запутался. Разве Дзержинского и уральскую не переименовали?
