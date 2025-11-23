Отправлено: - 08:46

Сейчас чуть не все авиадороги в Европу лежат через этот турецкий мегаполис. Так что пролетом в нем бывают многие. Пару лет назад я, будучи транзитным пассажиром, несколько часов слушала в салоне самолета рассказы соседки о Стамбуле. И вот мы стоим на берегу пролива Босфор, который делит город на европейскую и азиатскую части, и планируем, как будем снимать закат на Золотом Роге.