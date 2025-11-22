НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Информация о задержании бывшего советника компании «Астана ЭКСПО-2017» Айдоса Есполова появилась в сети
 
 
Информация о задержании бывшего советника компании «Астана ЭКСПО-2017» Айдоса Есполова появилась в сети
Отправлено: 22.11.25 - 19:57
в конце апреля 2025 года депутат мажилиса Ермурат Бапи поднял тему уголовного дела о хищениях в «Астана ЭКСПО-2017», приведя данные бывшего заместителя председателя правления нацкомпании Мурата Омарова, который рассказал, что Есполов получал взятки на посту советника главы «Астана ЭКСПО-2017», но в итоге упоминался лишь как «неустановленное лицо».

Читать новость

Информация о задержании бывшего советника компании «Астана ЭКСПО-2017» Айдоса Есполова появилась в сети
Отправлено: 22.11.25 - 19:57
#1
#1
Наконец-то, давно пора, всему есть предел, сажать по полной, оптом, за 30 лет очень много потеряно

Re: Информация о задержании бывшего советника компании «Астана...
Отправлено: 22.11.25 - 23:35
#2
Отправлено: 22.11.25 - 23:35
#2
Цитата:
ОГПУ:
Наконец-то, давно пора, всему есть предел, сажать по полной, оптом, за 30 лет очень много потеряно


Скорее всего Карим Масимов заговорил...
