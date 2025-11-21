НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Костанайские врачи скорой помощи жалуются, что их стали...
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53004
Костанайские врачи скорой помощи жалуются, что их стали...
21.11.25 - 15:47
Костанайские врачи скорой помощи жалуются, что их стали часто вызывать без реальной необходимости. Например, чтобы сделать ЭКГ или получить освобождение от школы для ребенка. Нужно ли ужесточить ответственность за ложный вызов врача?
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1938
Re: Костанайские врачи скорой помощи жалуются, что их стали...
21.11.25 - 15:47
#1
Государство своими руками делает все, чтобы система работала хуже - медстрахование (смысл которого до сих пор неясен - кроме оседания денег в осадок в чьих-то карманах), зонирование в больницах, красно-желто-зеленые полосочки, ранжирование скорой по степени близости смерти пациента (степень экстренности) , неадекватные цены на медикаменты и медуслуги, отсутствие узких специалистов (и отсутствие должной защиты имеющихся) , отсутствие мотивации для тех, кто мог бы пойти в медицину; запись на месяцы (!) вперед.

Но самое лучшее решение - конечно же штрафы. Куда же без них? На большее ума, естественно, не нашлось.
Сделайте так, чтобы можно было прийти в поликлинику - и попасть на прием; купить лекарства и не задумываться о том, чтобы почку в ломбард не закладывать... Тогда и вызовов "ложных" будет в разы меньше
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8599
Re: Костанайские врачи скорой помощи жалуются, что их стали...
22.11.25 - 21:33
#2
Тогда нужно ОблЗдравОтделу сделать так: "..определить где ЭТА грань между - БЕЗ РЕАЛЬНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ и ЛОЖНЫМ ВЫЗОВОМ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ НЕОБХОДИМОСТЬЮ...".

И может ли человек постоянно и многолетно ПЛАТИВШИЙ ОСМС, имеющий статус: - ЗАСТРАХОВАН; имеющий ДВА высших образования, но НЕ МОГУЩИЙ определить элементарную медицинско-чиновничью СЛОВОБЛУДИСТИКУ -ГРАНЬ- понятную простому медбрату или медсестре с дежурной бригады скорой помощи - ложного вызова; без реальной необходимости и действительной необходимостью- когда например заболел он сам или же его ЕДИНСТВЕННЫЙ ребёнок ????
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2321
Re: Костанайские врачи скорой помощи жалуются, что их стали...
22.11.25 - 22:26
#3
Цитата:
Костанайские врачи скорой помощи жалуются, что их стали часто вызывать без реальной необходимости. Например, чтобы сделать ЭКГ или получить освобождение от школы для ребенка. Нужно ли ужесточить ответственность за ложный вызов врача?

Источник:


за ложный вызов должна быть оплата за расходы по вызову.
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29309
Костанайские врачи скорой помощи жалуются, что их стали...
22.11.25 - 22:40
#4
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
за ложный вызов должна быть оплата за расходы по вызову.

Зачем вообще ехать на такой вызов, если и так понятно, что угрозы жизни нет.
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2321
Re: Костанайские врачи скорой помощи жалуются, что их стали...
22.11.25 - 22:54
#5
Цитата:
maxsaf:
Зачем вообще ехать на такой вызов, если и так понятно, что угрозы жизни нет.


так есть такие сказочники что поверить можно. да и всякие случай бывают в жизни, врач должен удостовериться что это ложный вызов, зафиксировать и задокументировать ложный вызов. потому что могут оспорить в суде
