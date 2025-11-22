НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ «Как инвалиду с двумя тростями добраться до работы? - помочь с инватакси люди просят власть Костаная
 
 
«Как инвалиду с двумя тростями добраться до работы? - помочь с инватакси люди просят власть Костаная
Отправлено: 22.11.25 - 21:43
Проблему подняла руководитель общественного объединения матерей детей-инвалидов «Радуга» Наталья КОЛОСКОВА на встрече с горожанами акима Костанайской области 21 ноября. Для примера она просто рассказала, как каждое утро пытаются добраться до рабочих мест ее сын и сноха.
Re: «Как инвалиду с двумя тростями добраться до работы? - помочь...
Отправлено: 22.11.25 - 21:43
Отправлено: 22.11.25 - 21:43
#1
Цитата:///Вопрос в акимате намерены изучить. Ничего более точного сказано не было///

Значит НИЧЕГО не будут- ИЗУЧАТЬ и ничего НЕ БУДУТ делать.
Re: «Как инвалиду с двумя тростями добраться до работы? - помочь...
Отправлено: 22.11.25 - 21:53
Отправлено: 22.11.25 - 21:53
#2
Я конечно не знаю всех тонкостей, но программистом или работу в call-центре можно при желании и на дому обеспечить.
Re: «Как инвалиду с двумя тростями добраться до работы? - помочь...
Отправлено: 22.11.25 - 22:46
Отправлено: 22.11.25 - 22:46
#3
Цитата:
Эл-починно:
Я конечно не знаю всех тонкостей, но программистом или работу в call-центре можно при желании и на дому обеспечить.


так они привыкли как раньше по всякой мелочи вызывать инватакси.
