Отправлено: - 22:54

maxsaf:

Зачем вообще ехать на такой вызов, если и так понятно, что угрозы жизни нет.

Цитата:так есть такие сказочники что поверить можно. да и всякие случай бывают в жизни, врач должен удостовериться что это ложный вызов, зафиксировать и задокументировать ложный вызов. потому что могут оспорить в суде