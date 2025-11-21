Отправлено: - 10:58

ACROS:

Я не житель города, но помню: - была названа в часть Сергея Мироновича Кирова- одного из руководителей СССР, убитого при несколько загадочных и трагических обстоятельствах. Он являлся одним из РЕАЛЬНЫХ кандидатов на пост руководителя страны- скорее всего - это одна из главных причин его смерти- молодого и переспективного.

Как вы и просили: - без заглядывания в интернет.

Цитата:Погуглил, пишут что Киров был очень популярным, имел авторитет в партии и в случае внутрипартийного кризиса мог стать центром притяжения оппозиции.Ниже по ссылке отмечают: Между тем, по словам Аллы Кирилиной, в составленном НКВД списке любовниц Кирова, который ей довелось видеть, много артисток балета из Большого театра...Похождения Л.П.Берия - высокопоставленного советского руководителя, тоже подтверждается множеством источников.В первые декабрьские дни 1934 года СССР погрузился в глубокий траур. Убийство Кирова стало поводом для процессов и скорых приговоров. Под суд и расстрел тогда попали очень многие. Для Ленинграда наступили тяжелые времена: из города изгоняли тех, кто так или иначе был связан с оппозицией. За 1935 год было выселено почти 40 тыс. человек — так называемый кировский поток. Спусковым крючком к этому стало пожелание Сталина «искать убийц среди зиновьевцев»...Получается И.В.Сталин использовал смерть Кирова как триггер для репрессий, выселил из Ленинграда 40 тыс. человек и.т.д.Подробнее здесь: