Re: Информация о задержании бывшего советника компании «Астана...

Отправлено: - 19:57

Наконец-то, давно пора, очень надеемся доведут до конца начатое, это очень хорошее начинание, пусть все кто так или иначе на волне коррупции, откровенного беззакония, родственных связей, залез на должности которые не должны были достаться проходимцам и выскочкам, политиканам и крикунам местного и республиканского пошиба, наконец поймут, всему есть предел