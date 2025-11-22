НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Информация о задержании бывшего советника компании «Астана ЭКСПО-2017» Айдоса Есполова появилась в сети
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53004
Информация о задержании бывшего советника компании «Астана ЭКСПО-2017» Айдоса Есполова появилась в сети
22.11.25 - 19:57
Ответить
в конце апреля 2025 года депутат мажилиса Ермурат Бапи поднял тему уголовного дела о хищениях в «Астана ЭКСПО-2017», приведя данные бывшего заместителя председателя правления нацкомпании Мурата Омарова, который рассказал, что Есполов получал взятки на посту советника главы «Астана ЭКСПО-2017», но в итоге упоминался лишь как «неустановленное лицо».

О
ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
569
Re: Информация о задержании бывшего советника компании «Астана...
22.11.25 - 19:57
#1
Ответить
Наконец-то, давно пора, очень надеемся доведут до конца начатое, это очень хорошее начинание, пусть все кто так или иначе на волне коррупции, откровенного беззакония, родственных связей, залез на должности которые не должны были достаться проходимцам и выскочкам, политиканам и крикунам местного и республиканского пошиба, наконец поймут, всему есть предел
