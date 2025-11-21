Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 21.11.25 - 17:55
Высказать свое мнение пришли как сторонники, так и противники этой инициативы. Зал едва вместил всех желающих. Посадочных мест хватило не всем и даже с учетом дополнительных стульев десятки людей слушали выступления стоя. Читать новость
ACROS: Я не житель города, но помню: - была названа в часть Сергея Мироновича Кирова- одного из руководителей СССР, убитого при несколько загадочных и трагических обстоятельствах. Он являлся одним из РЕАЛЬНЫХ кандидатов на пост руководителя страны- скорее всего - это одна из главных причин его смерти- молодого и переспективного. Как вы и просили: - без заглядывания в интернет.
Погуглил, пишут что Киров был очень популярным, имел авторитет в партии и в случае внутрипартийного кризиса мог стать центром притяжения оппозиции.
Ниже по ссылке отмечают: Между тем, по словам Аллы Кирилиной, в составленном НКВД списке любовниц Кирова, который ей довелось видеть, много артисток балета из Большого театра... Похождения Л.П.Берия - высокопоставленного советского руководителя, тоже подтверждается множеством источников.
В первые декабрьские дни 1934 года СССР погрузился в глубокий траур. Убийство Кирова стало поводом для процессов и скорых приговоров. Под суд и расстрел тогда попали очень многие. Для Ленинграда наступили тяжелые времена: из города изгоняли тех, кто так или иначе был связан с оппозицией. За 1935 год было выселено почти 40 тыс. человек — так называемый кировский поток. Спусковым крючком к этому стало пожелание Сталина «искать убийц среди зиновьевцев»...
Получается И.В.Сталин использовал смерть Кирова как триггер для репрессий, выселил из Ленинграда 40 тыс. человек и.т.д.
я уверен, что глас якобы народа 40 -за сфабрикован. Сами от себя писали в лучшем случае. Или как обычно нарисовали цифру ту какая их устраивала. А то что потом отказались беседовать с массами и с журналистами-свидетельствует о пренебрежении к населению. Чванливые депутаты не для народа работают, но получают народные деньги. И то что теперь героями становятся бывшие бандиты тоже показатель. (Сайлау об этом поведал) На Украине Бандерлоги (бандеровцы) герои, наши по тому же пути идут.Депутаты сами переходят на другую сторону баррикад от народа.
Из зала удалили противницу переименований Екатерину Корчагину. После слушаний председатель рудненского городского маслихата Азамат ИСКАКОВ написал заявление в полицию с просьбой принять меры к Корчагиной за публичное неуважение к регламенту слушаний. В частности ему не понравилась ее фраза "Срать я хотела на ваш регламент".
Корчагина это не та которая в 2020 публично везде возмущакалась что к ним в рудный везут больных с Житикары так как в Житикаре уже переполнены больницы были и ее возмутило зачем везут к ним если можно оставить помирать там людей? Она ещё тогда на повальный хейт нарвалась Видимо ничему жизнь не научила Любит видимо против ветра плевать и ещё много чего)
vofkakst: Какой то план есть. Если они думают, что они делают жизнь людей лучше - то они ой как заблуждаются. А назвав поселок Затобольск городом Тобыл - у людей не улучшились условия, септики не перестали наполняться,
В огороде бузина а в Киеве бузины нет
Причем тут переименование и септики? Думаете что если переименовать что-то сразу условия улучшаться?
Идеологическое и экономическое в разных плоскостях Есть цель убрать советские названия которые являются типично коммунистическими типа 500 лет ноября, их и убирают Взамен ставят такие же советские но менее идеологизированые типа А.Молдагуловой Цитата:
maxsaf: Конечно. Даже в Канаде помнят. Кирова.
А ещё нацистов СС из дивизии Нахтигаль) Даже в парламенте им хлопают)
Депутаты уровня маслихатов, в том числе и рудненские депутаты- НЕ ПОЛУЧАЮТ за свою ОБЩЕСТВЕННУЮ работу НАРОДНЫЕ деньги ( не путайте их с Рау, Смышляевой и пр.- - депутатами Мажлиса Параламента РК- избранные или правильней будет- НАЗНАЧЕННЫЕ депутатами по РАЗНАРЯДКЕ акима области и получающие за свою деятельность - ЗАРПЛАТУ за счёт гос.бюджета), единственная привилегия маслихатовцев - доступ к телу акима и руководителей городских учреждениии в СВОИХ ЛИЧНЫХ интересах, да и иногда могут пользоваться для своей ОБЩЕСТВЕННОЙ работы служебным автомобилем председателя городского маслихата. Могу это говорить, так как,- около 20 лет был депутатом маслихата и пять лет депутатом сельского Совета народных депутатов при Советской власти.
Единственная обязанность депутата - это УТВЕРЖДЕНИЕ годового бюджета региона, наказы избирателей от своего округа (если он мажоритарик) борьба за них и их исполнение, внесение в бюджет ежеквартальных корректировок и строгий КОНТРОЛЬ за его исполненинем.
Всё остальное ( переименования, ходьба в народ, и прочие имиджевые движения) - это от ЛУКАВОГО- примерно из категории - коту делать нечего, он яйца чешит.
Горожане почему должны проглатывать результаты их "трудовой" "деятельности"? Они что-то хорошее для города сделали? Лучше бы действительно, за сохранностью бюджета следили
Или типа раз не получают деньги, то и ответственности они не несут? эти люди как бы представляют нас с вами, только с воооооот таким процентом отсебятины (установленной сверху), и на нас с вами они болт ложили. Но типа глас народа никто не отменял... но и не слышит его тоже никто
Что мешает построить новую улицу, с хорошей дорогой, с яркими фонарями и негранитными бордюрами, и назвать ее например "улица грамотно освоенного бюджета"? А мешает то, что такого не будет.
Лучше взять все готовое, и бабки влупить в очередное , нафиг никому не нужное (кроме этих ... ономастов и маслихатовцев) переименование. И гордо доказывать, какие они молодцы, как теперь жизнь пойдет в новом русле, без намеков на угнетенное прошлое. Пишу, а самому смешно. Но эти то не поймут, какой мышиной вознёй они занимаются, и что кроме них - это никому не нужно.
Это - плохо для казахского Казахстана или БЛАГО ????
Цитата:
vofkakst: то и ответственности они не несут?
Конечно- НЕТ- не несут.
Если командир отдал приказ солдатам принявших присягу: - стрелять на митинге в толпу БЕЗОРУЖЕННЫХ людей, то кто будет виноват в гибели людей ??? Командир- отдавший ПРЕСТУПНЫЙ приказ, или солдат- выполнивший ПРЕСТУПНЫЙ приказ ???
Тут ситуация почти АНАЛОГИЧНАЯ: - решения внутри города принимает только и только хозяин города - АКИМ- все остальные ВЫПОЛНЯЮТ его команду- не будет депутат выполнять его команду- завтра на место этого депутата ( по вашему - ВЫБЕРУТ) НАЗНАЧАТ другого депутата.
abaika95: Азамат ИСКАКОВ написал заявление в полицию с просьбой принять меры к Корчагиной за публичное неуважение к регламенту слушаний. В частности ему не понравилась ее фраза "Срать я хотела на ваш регламент"
Вопрос к знатокам юриспруденции: - есть в Адм.кодексе статья "...неуважение к ИМЕННО регламенту слушании.." и какая норма этой статьи и что грозит этой Корчагиной (фамилия знаменитая какая )????
Срать- вполне литературное слово, обозначающее физиологическое действие человека, мы же говорим:: "..голуби ОБОСРАЛИ весь чердак..." и никто никого за это НЕ ПРИВЛЕКАЕТ, якобы за неуважение к ЧЕРДАКУ. Или же говорят мои рабочие про меня в курилке и раздевалке:- "...шеф, ты ЖРЁШЬ и СРЁШЬ за счёт нас...." и я соглашаюсь и говорю: - "..ну да , а за чей счёт мне это ещё делать, не за счёт депутатов же - на них где сел там и слез ...".
