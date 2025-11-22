НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Нарушим традицию - приготовим плов. Не из привычного риса, а из популярной на Востоке крупы булгур
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53004
Нарушим традицию - приготовим плов. Не из привычного риса, а из популярной на Востоке крупы булгур
22.11.25 - 15:25
Делают ее из пшеницы. Булгур бывает дробленым и цельнозерновым. Я недавно купила в магазине, где есть полка турецких продуктов, зерновой булгур для плова. Не знаю, честно, в чем особенность такого, но результат в тарелке мне понравился. Кстати, углеводы этой крупы относятся к сложным, медленно усваиваются организмом, что делает булгур полезным для тех, кто на ПП.
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4845
Re: Нарушим традицию - приготовим плов. Не из привычного риса, а...
22.11.25 - 15:25
#1
Плов не знаю, разве это ещё плов? А так да, есть вкусные рецепты блюд с булгуром. На вкус и цвет, товарищей нет. Всем приятного аппетита! ;-)
