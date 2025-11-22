Отправлено: - 15:25

Делают ее из пшеницы. Булгур бывает дробленым и цельнозерновым. Я недавно купила в магазине, где есть полка турецких продуктов, зерновой булгур для плова. Не знаю, честно, в чем особенность такого, но результат в тарелке мне понравился. Кстати, углеводы этой крупы относятся к сложным, медленно усваиваются организмом, что делает булгур полезным для тех, кто на ПП.