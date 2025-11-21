НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53002
Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии
Отправлено: 21.11.25 - 10:40
Я родился в Рудном, но вырос не здесь. Меня увезли из города ещё до того, как я научился мыслить или отождествлять себя с этим местом. Вернулся почти тридцатилетним. Для меня названия улиц не несут «тёплые детские воспоминания». Зато я остро чувствую, что стоит за тем или иным именем, и какую память оно формирует.
Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
475
Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии
Отправлено: 21.11.25 - 17:40
Отправлено: 21.11.25 - 17:40
#45
Должна быть
Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
289
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 21.11.25 - 18:20
Отправлено: 21.11.25 - 18:20
#46
Alehander! А у нас что своих нет мозгов, будем слепо копировать что там прибалты мутят?
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2172
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 22.11.25 - 00:47
Отправлено: 22.11.25 - 00:47
#47
..... да про голодомор забыли ....
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2172
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 22.11.25 - 00:50
Отправлено: 22.11.25 - 00:50
#48
Цитата:
Alehander:
В Литве в 2023 году вступил в силу закон «О запрете пропаганды тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий». Этот закон, хотя и не является прямой декоммунизацией, запрещает увековечивать и изображать людей, символы и информацию, пропагандирующую авторитарные и тоталитарные режимы, в названиях улиц и на памятниках

.....та и нам надо принять такой закон? придурки буду прыгать в колодец и мы вместе с ними?
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8595
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 22.11.25 - 09:45
Отправлено: 22.11.25 - 09:45
#49
Цитата:
Alehander:
В Литве в 2023 году в


Ваша цитата из статьи:- //речь не идет о переименовании всех асболютно улиц и замене русскоязычного названия на казахскоязычное. Я бы сказал так: в рамках государственной политики о декоммунизации.//

При чём тут Литва и Казахстан ???

Некорректное сравнение.

Надо было с Эретрии сравнить.

Статья претендует на ГЛУБОКОМЫСЛЕННОЕ видение проблеммы ( а, она РЕАЛЬНО существует), но технически написана - БЕЗГРАМОТНО и с ОШИБКАМИ.
Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
475
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 22.11.25 - 10:41
Отправлено: 22.11.25 - 10:41
#50
Цитата:
ACROS:

Спасибо
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4844
Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии
Отправлено: 22.11.25 - 15:07
Отправлено: 22.11.25 - 15:07
#51
Цитата:
Alehander:
К 1910–1930-м годам: Германия - введено ещё в XIX веке

Введено то может и в ведено, только платится всё с налогов. С ЗП например, кто то приводил тут среднюю, около 4000 евро, уходит примерно половина на налоги и социальные отчисления, плюс страховки по пенсии, медицине и уходу. Я например за одну только медицинскую страховку 400 евро в месяц плачу, ту же сумму платит мой работодатель. А так , то да - она бесплатная, как и всё остальное. :lol:

