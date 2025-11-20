Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Сократить рабочий день на один час для родителей предложили в Казахстане
Отправлено: 20.11.25 - 10:20
В Мажилисе предложили ввести сокращённый рабочий день для родителей, которые воспитывают маленьких детей, на один час. По словам депутата Каракат Абден, она ранее уже поднимала этот вопрос на уровне правительства, но решения до сих пор нет.
Re: Сократить рабочий день на один час для родителей предложили...
Отправлено: 20.11.25 - 10:20
Депутат вместо этого родителя придёт на смену 1 час дорабатывать?
Он вот как это себе представляет,допустим у меня 2 продавца работают до 21.00,приходит молодая Мама и говорит,у меня маленький ребёнок я буду работать на 1 час меньше,ну хорошо пожалйста,тогда деньги за этот 1 час я заплачу второму продавцу,которая будет работать за двоих этот час.
Re: Сократить рабочий день на один час для родителей предложили...
Отправлено: 20.11.25 - 10:24
Тут ещё вопос : А согласится ли сменщик даже за оплату фигарить этот час? Как всегда лижбы всбаламутить общество. необдуманно, не просчитанно. не изучен мировой опыт. такое впечатление что это сны веры павловны
Re: Сократить рабочий день на один час для родителей предложили...
Отправлено: 20.11.25 - 10:27
Депутату лишь бы предложить (а там промелькаться надо чтоб заметили) а в итоге как и кто ,главное за чей счет это будет исполняться ей ровным счетом по барабану. Лучше бы изыскали средства чтобы мамаши побольше посидели со своим чадом,а не таскались с позаранку с неспывшимся детками
Re: Сократить рабочий день на один час для родителей предложили...
Отправлено: 20.11.25 - 10:35
отмените финансирование сороса, запретите все нпа, верните советские учебники.
опомнились когда все прое..
Re: Сократить рабочий день на один час для родителей предложили...
Отправлено: 20.11.25 - 11:05
А можно без лишних слов просто уволить эту Каракат? Просто за тупость. Я отказываюсь за свои налоги её содержать.
Re: Сократить рабочий день на один час для родителей предложили...
Отправлено: 20.11.25 - 11:06
на госслужбе это еще может и прокатит и то под большим вопросом. А у частника нет. У нас львиная доля населения именно в частном секторе задействована. Поэтому данное предложение мертвое еще при рождении идеи
Сократить рабочий день на один час для родителей предложили в Казахстане
Отправлено: 20.11.25 - 11:13
Цитата:
Да там и так эти бесконечные тои, кудалыки и больничные! Когда работают-удивительно!
рихард:
на госслужбе
Да там и так эти бесконечные тои, кудалыки и больничные! Когда работают-удивительно!
Сократить рабочий день на один час для родителей предложили в Казахстане
Отправлено: 20.11.25 - 12:53
Тетя просто хочет раньше уходить с работы, чего вы так усложняете?)))
Причем узаконив это. Все просто. Под "благим предлогом", как убрали табло обменников, как автобусы с линий убрали, чтоб они лучше наполнялись. Ждем новой серии тупосюжетного сериала ))
Re: Сократить рабочий день на один час для родителей предложили...
Отправлено: 22.11.25 - 14:45
Да всё нормально, можно и пол дня сделать или вовсе освободить от работы. Всё уже пройдено. Нужны просто механизмы и рычаги управления, а не голословность. А то так можно до нового Первомая нарваться. Буржуа не обеднеет
Re: Сократить рабочий день на один час для родителей предложили...
Отправлено: 22.11.25 - 15:04
Цитата:
Не будете ПЕРЕЧИСЛЯТЬ подоходный налог ???
Тогда приготовьтесь: - завтра вам придёт уведомление от налоговиков об устранении в 30-дневный срок налогового нарушения и добровольного его исполнения, и если вы этого не сделаете - то вам заблокируют ВСЕ ваши банковские счета, закроют выезд за границу по турпутёвке и прочие удовольствия этого типа.
Они,( депутаты) могут болтать ВСЁ что угодно за НАШ с вами счёт, а мы этого НЕ МОЖЕМ- вот это коренное отличие ИХ от НАС.
Сабыр:
Я отказываюсь за свои налоги её содержать.
Не будете ПЕРЕЧИСЛЯТЬ подоходный налог ???
Тогда приготовьтесь: - завтра вам придёт уведомление от налоговиков об устранении в 30-дневный срок налогового нарушения и добровольного его исполнения, и если вы этого не сделаете - то вам заблокируют ВСЕ ваши банковские счета, закроют выезд за границу по турпутёвке и прочие удовольствия этого типа.
Они,( депутаты) могут болтать ВСЁ что угодно за НАШ с вами счёт, а мы этого НЕ МОЖЕМ- вот это коренное отличие ИХ от НАС.
