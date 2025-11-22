Самое банальное: никакой самый распрекрасный «лидер общественного мнения» (если только речь не идет об упрощенной благотворительности) сам по себе ничего не сможет. Он должен быть связанным с организацией, структурой, кланом. Где-то - с партией и т. д., как бы мы это не назвали. Читать новость
как же быть с «независимыми известностями Их у нас в стране убивают двумя выстрелами в сердце и одним контрольным в голову (Заманбек Нуркадилов) и без зазрения совести выдают за самоубийство. Пока не будет назван убийца и не предан суду, делать что-либо в этой стране бесполезно
Ох, как же заумно. Перевожу простыми словами: Не голосуйте за тех, кто просто известен и красиво болтает — выбирайте тех, кто реально умеет работать. И помните, что в одиночку даже самый хороший человек ничего не добьется — нужна сильная команда.
Alehander: а что же делать? Присоединяться к партии?
Во-первых да, присоединяться. Но...как всегда есть разные "но". Слушал давеча подкаст, где говорилось в том числе и о качествах которыми нужно обладать для присутствия в, скажем так, руководящих структурах. А дальше...главное не действовать топорно и прямолинейно. Ну и конечно уметь договариваться, это прямо навык обязательный, без него никак. Впрочем, попав в эту "струю" и поконтактировав с населением значительно больше и в других плоскостях нежели чем в строительном магазине мне прямо очень думается что у вас всё желание делать что-нибудь хорошее и полезное отпадёт.
Точно так же можно спросить и про этого Еркина- "..а, кому он ИЗВЕСТНЫЙ...??"- до включения его в список депутатов по разнарядке акима области кроме студенчесткого и профессорского круга навряд ли он кому был известен, известность пришла, правда скандальная, но ИЗВЕСТНОСТЬ, после пресловутого перевода часовых стрелок.
Цитата://выбирать-то мы будем//
Профессор, вы явно торопите события: - ВЫБИРАЮТ в акиматах, мы то просто ГОЛОСУЕМ за то что ПРЕДЛОЖЕНО ими: - это две разные вещи- ВЫБИРАТЬ и ГОЛОСОВАТЬ.
Цитата:///Он должен быть связанным с организацией, структурой, кланом///
Это на современном языке политтехнологии, называется- АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ресурс.
Цитата:
maxsaf: нужна сильная команда
Цитата://с партией///
Цель любой партии: - это борьба за ВЛАСТЬ ( так по определению классиков МЛ- профессор не даст соврать) - какая из партии ЗАСЕДАЮЩАЯ В Мажлисе для себя определила и это было их программой предвыборной борьбы- что их цель- свержение демократическим путм нынешнего режима власти и установление своей диктатуры власти ( свой Парламент, своё правительство, свой Президент, своя экономическая и социальная программа) - да, НИКАКАЯ.
Так что - не связывайте себя ни с какой партией- если только для своих - сугубо ЛИЧНЫХ и КОРЫСТНЫХ интересов.
