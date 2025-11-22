Отправлено: - 14:55

maxsaf:

нужна сильная команда

Цитата://«А кому известный?»//Цитата///«Я за открытую борьбу реальных людей».//Точно так же можно спросить и про этого Еркина- "..а, кому он ИЗВЕСТНЫЙ...??"- до включения его в список депутатов по разнарядке акима области кроме студенчесткого и профессорского круга навряд ли он кому был известен, известность пришла, правда скандальная, но ИЗВЕСТНОСТЬ, после пресловутого перевода часовых стрелок.Цитата://выбирать-то мы будем//Профессор, вы явно торопите события: - ВЫБИРАЮТ в акиматах, мы то просто ГОЛОСУЕМ за то что ПРЕДЛОЖЕНО ими: - это две разные вещи- ВЫБИРАТЬ и ГОЛОСОВАТЬ.Цитата:///Он должен быть связанным с организацией, структурой, кланом///Это на современном языке политтехнологии, называется- АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ресурс.Цитата:Цитата://с партией///Цель любой партии: - это борьба за ВЛАСТЬ ( так по определению классиков МЛ- профессор не даст соврать) - какая из партии ЗАСЕДАЮЩАЯ В Мажлисе для себя определила и это было их программой предвыборной борьбы- что их цель- свержение демократическим путм нынешнего режима власти и установление своей диктатуры власти ( свой Парламент, своё правительство, свой Президент, своя экономическая и социальная программа) - да, НИКАКАЯ.Так что - не связывайте себя ни с какой партией- если только для своих - сугубо ЛИЧНЫХ и КОРЫСТНЫХ интересов.