сайлау курманов:

Что-то не совсем понятно за кого вы ратуете,ситуация почти одинаковое

Цитата:Ни за кого. Как раз наоборот, я о том, что если начинают хвалить достижения какого-то правителя уж слишком рьяно, то не иначе чтобы скрыть какую-то крайне нелицеприятную часть его деятельности. К примеру, лучше всех (по ВВП на душу населения) живут небольшие страны типа Люксембурга или Андорры и никто из нас не знает имён хоть одного из их правителей. Ну, может короля Бориса если только вспомнит и то из-за шумихи.