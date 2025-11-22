НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Я тебя все-равно вычислю по IP - Эксперименты с VPN-сервисом провели на процессе по делу техника ТОО «Казтехносвязь» в суде Костаная
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53002
Я тебя все-равно вычислю по IP - Эксперименты с VPN-сервисом провели на процессе по делу техника ТОО «Казтехносвязь» в суде Костаная
22.11.25 - 14:41
Эксперты в ходе дачи показаний подключали огромные металлические серверы, а свидетель при помощи двух телефонов показывал судье, как работают VPN-сервисы. Корреспондент «НГ» попытался разобраться в технических хитросплетениях этого дела.
Читать новость

Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4844
Re: Я тебя все-равно вычислю по IP - Эксперименты с VPN-сервисом...
22.11.25 - 14:41
#1
каменный век! 8-)
