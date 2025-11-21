Отправлено: - 17:55

Из зала удалили противницу переименований

Депутаты опираются на мнение общественности, но одновременно с этим мы имеем свой голос при голосовании.

Цитата:Вот она - демократия, свобода слова!Цитата:А смысл в этих слушаниях? Все равно все знают, что решение уже принято, людей слушать все равно не будут.Зачем сеять негатив в населении?Депутатам больше заняться нечем? Безработицу победили? Грипп гонконгский научились лечить, не доводя до карантина? Дороги без ям и ухабов? Коррупцию уничтожили? Люди перестали покупать продукты в рассрочку? Лекарства всем доступны?Почему во главе стола ВСЕГДА стоит деструктивная задача - переименование всех и вся? С какой целью это делается? Улицы, посёлки, села, города, столицу переименовываем. Ни в одной стране мира такого идиотизма нет в таких количествах!!! Очнитесь!Деньги девать бюджетные вам совсем некуда? Перевыпуск табличек, вывесок, бланков и прочего - за красивые депутатские глаза это не делается. Только за деньги. Если у вас их много - лучше вложите их в развитие государства, в нас с вами, в наших детей. Но нет. Так низзя. План по "идеологически устаревшим" (хрен знает что это за отмазка у них такая) еще не выполнен.