Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
К
Карачун
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.11.25 - 22:43
#9886
Цитата:
maxsaf:
Проверку, начатую в 2014 не все прошли?

С какими бы причудами ни было руководство страны они так мелко не плавают, чтобы настолько обиженок из себя строить. Там люди все-таки более или менее дельные представлены.
Эл-починно
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.11.25 - 23:16
#9887
Цитата:
Карачун:
С какими бы причудами ни было руководство страны

Как я понял, речь была не о руководстве страны, а о некоторых форумчанах. ;-)
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.11.25 - 00:24
#9888
Цитата:
Эл-починно:
Как я понял, речь была не о руководстве страны, а о некоторых форумчанах.

Абайка, Кайрат, 111, Саба, скучно без вас :-)
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.11.25 - 09:30
#9889
Друзья, всем желаю прекрасного и удачного дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
saba:
Что то Кайрата с его любимцем Трампом давно тут не видно! Как Вам новый план Трампа-миротворца? Некоторые пункты прямо очень миролюбивые!
1.Отдать весь Донбасс России, в том числе и не завоеванные земли, а в Херсонской и Запорожской областях остановиться по линии соприкосновения.
2.Уменьшить украинскую армию где то наполовину
3.Все военные преступления считать не преступлениями.
4. Снять все санкции с РФ и принять её обратно в G7 ну и т.д. всего 28 пунктов.
В качестве подсластительной пилюли для Украины взять торжественное обещание с Путина никогда, ну никогда не нападать на Европу и Украину. Где то в комментариях прочитал Путин, Трамп и Нетаньяху это одна банда. Какой то резон в этих словах есть!


Нельзя просто так взять дать слово и ожидать, что это решит вопросы безопасности. Односторонние уступки под честное слово, это не мирный план, а фантазия. В реальности без взаимных гарантий такие предложения даже не обсуждаются. Предложить Украине отдать территории, сократить армию и взамен принять обещание больше не нападать, это даже не проект, а набор пожеланий одной стороны. Ни Европа, ни США (Конгресс), ни сама Украина на такое не пойдут. Будем наблюдать за развитием событий 8-) 8-) 8-)

Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.11.25 - 09:34
#9890
Цитата:
Kairat stayer:
Нельзя просто так взять дать слово и ожидать, что это решит вопросы безопасности...


maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.11.25 - 09:59
#9891
Цитата:
Kairat stayer:
Односторонние уступки под честное слово, это не мирный план, а фантазия.

Через год уже и этот план будут вспоминать как вполне себе неплохой. Минские соглашения так вообще просто подарком кажутся.

maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.11.25 - 10:00
#9892
Цитата:
Kairat stayer:
Предложить Украине отдать территории, сократить армию и взамен принять обещание больше не нападать

Следующий план уже будет без обещаний.
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.11.25 - 10:03
#9893
Цитата:
Kairat stayer:
Ни Европа, ни США (Конгресс)

Они мечтают об этом соглашении, чтобы только больше об этой проблеме не думать и ответственность с себя снять вместе с обязательствами.
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.11.25 - 10:04
#9894
Цитата:
Kairat stayer:
Нельзя просто так взять дать слово и ожидать, что это решит вопросы безопасности

Если Трамп даст слово больше не помогать, и сдержит слово - то вопросы безопасности сами собой отпадут.
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.11.25 - 10:15
#9895
Цитата:
maxsaf:
Если Трамп даст слово больше не помогать, и сдержит слово - то вопросы безопасности сами собой отпадут.


Хех, сдержит слово, выше отметил, что безопасность не строится на словах и обещаниях.

Даже если Трамп захочет не помогать, у США есть Конгресс, союзники (Коалиция состоящая из 54 стран) и долгосрочные обязательства, которые не отменяются одним обещанием. А Украина и Европа не могут зависеть от настроений одного человека в Вашингтоне, в частности миротворца Д.Трампа. Поэтому никакое "даю слово" не заменит реальных гарантий и международных соглашений :-P :-P :-P
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.11.25 - 10:17
#9896
Цитата:
Kairat stayer:
Будем наблюдать за развитием событий

Наблюдайте. Неделю дали на раздумье.
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.11.25 - 10:39
#9897
Цитата:
maxsaf:
Наблюдайте. Неделю дали на раздумье.


Будем наблюдать, как бы медийным шумом не оказалась. Любые реальные переговоры будут идти через международные гарантии, а не на уровне - дал слово, обещал и.т.д. 8-) 8-) 8-)
Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: Нет

