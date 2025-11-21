НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Торжественно открытый несколько месяцев назад детсад в Костанае до сих пор не работает
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52998
Торжественно открытый несколько месяцев назад детсад в Костанае до сих пор не работает
Отправлено: 21.11.25 - 17:17
Объяснений по этому поводу потребовала жительница микрорайона Аэропорт. Она рассказала о ситуации на встрече населения с акимом Костанайской области Кумаром АКСАКАЛОВЫМ, которая прошла сегодня, 21 октября.
Читать новость

A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8590
Re: Торжественно открытый несколько месяцев назад детсад в...
Отправлено: 21.11.25 - 17:17
#1
Зачем аким области и аким города ходят на открытие обьектов и ПРИНИМАЮТ их ТОРЖЕСТВЕННО, если САМИ НИЧЕГО не понимают в этом деле ??
Что аким области и аким города НЕ ВИДЕЛИ подвесных потолков ????
Или они МИМО прошли???
И этот Тлеубаев может ОБЕЩАТЬ всё что угодно- потому что ВСЁ что он дал - это всего лишь ОБЕЩАНИЕ. Точно так же, на следуюем собрании- сходе , он может и ЗАБРАТЬ свои слова ОБРАТНО
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1937
Re: Торжественно открытый несколько месяцев назад детсад в...
Отправлено: 21.11.25 - 18:06
#2
Цитата:
Автор проекта допустил ошибку, - ответил Тлеубаев, не комментируя, как проект с такой ошибкой прошел экспертизу,

Так запросто))) товарищ в пиджаке наверно просто своего ребенка в государственный сад никогда не поведет - он знает про все допущенные ошибки... Цитата:
ACROS:
Зачем аким области и аким города ходят на открытие обьектов и ПРИНИМАЮТ их ТОРЖЕСТВЕННО

Над нами открыто страна смеётся) на mail.ru в новостях писали, что в Костанае с помпой открыли подземный переход)))

Ну а по существу - как же без помпезных церемоний? Чтоб оркестр, девахи с перьями, журналистов целый мешок, ключи вручить по красоте.. Ну здорово же!
Эл-починно
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4838
Торжественно открытый несколько месяцев назад детсад в Костанае до сих пор не работает
Отправлено: 21.11.25 - 18:58
#3
Детский сад- ясли группа - мы с Тамарой ходим парой! :lol:
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2317
Re: Торжественно открытый несколько месяцев назад детсад в...
Отправлено: 21.11.25 - 21:48
#4
Цитата:
мы обращались к заведующей детсада, она сказала, что санэпидстанция не дает разрешения, потому что в помещениях - подвесные потолки, которых не должно быть в таком учреждении

Источник:


интересно по какой причине в детсаду не должны быть навесные потолки?
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2317
Re: Торжественно открытый несколько месяцев назад детсад в...
Отправлено: 21.11.25 - 21:50
#5
Цитата:
- Автор проекта допустил ошибку, - ответил Тлеубаев, не комментируя, как проект с такой ошибкой прошел экспертизу, - подрядчик сейчас потолки исправляет, обещает закончить работы в течение недели.

Источник:


и за чей счёт теперь банкет?
