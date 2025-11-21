Re: Торжественно открытый несколько месяцев назад детсад в...

Отправлено: - 17:17

Зачем аким области и аким города ходят на открытие обьектов и ПРИНИМАЮТ их ТОРЖЕСТВЕННО, если САМИ НИЧЕГО не понимают в этом деле ??

Что аким области и аким города НЕ ВИДЕЛИ подвесных потолков ????

Или они МИМО прошли???

И этот Тлеубаев может ОБЕЩАТЬ всё что угодно- потому что ВСЁ что он дал - это всего лишь ОБЕЩАНИЕ. Точно так же, на следуюем собрании- сходе , он может и ЗАБРАТЬ свои слова ОБРАТНО