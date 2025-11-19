НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 659 из 660«1...657658659660»
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46561
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.11.25 - 14:33
#9871
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Цитата:
Вобщем час назад говорил с ней.

Кто такая Курица?
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1985
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.11.25 - 11:36
#9872
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И за каким же чертом нужны эти "советские учебники", когда после них у одного в голове "сорос", у второго "вакцины", у третьего "сионисты"? Что-то совсем беда со "здоровой головой" на форуме.
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17270
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.11.25 - 15:51
#9873
Комментарий удален модератором.
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17270
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.11.25 - 15:52
#9874
Комментарий удален модератором.
Профайл
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
979
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.11.25 - 16:07
#9875
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
И за каким же чертом


уважаемый всезнающий доктор, подскажи уровень "здоровости" головы - больным)
а то мы со своими диаггозами свернем куда-нибудь не туда..
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1985
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.11.25 - 18:54
#9876
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
а то мы со своими диаггозами свернем куда-нибудь не туда..

вы меня в тупик поставили...а знаете, сворачивать-то некуда.
Мы уже такой...реликт,которому в танцах всё яйца мешают, и пол-беды бы свои, так ещё и чужие. А так, даже прежние "пугалки" типа афганистана или северной кореи занимаются сами своими делами и ни на кого отвественности не перекладывают.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46561
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.11.25 - 23:22
#9877
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикол, в Инсте НГ начала публиковать и на казахском языке

Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29301
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.11.25 - 02:31
#9878
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Прикол, в Инсте НГ начала публиковать и на казахском языке

Наконец-то сможешь свои картинки тут выставлять без страха :lol:
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8374
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.11.25 - 19:20
#9879
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то Кайрата с его любимцем Трампом давно тут не видно! Как Вам новый план Трампа-миротворца? Некоторые пункты прямо очень миролюбивые!
1.Отдать весь Донбасс России, в том числе и не завоеванные земли, а в Херсонской и Запорожской областях остановиться по линии соприкосновения.
2.Уменьшить украинскую армию где то наполовину
3.Все военные преступления считать не преступлениями.
4. Снять все санкции с РФ и принять её обратно в G7 ну и т.д. всего 28 пунктов.В качестве подсластительной пилюли для Украины взять торжественное обещание с Путина никогда,ну никогда не нападать на Европу и Украину.
Где то в комментариях прочитал Путин, Трамп и Нетаньяху это одна банда. Какой то резон в этих словах есть!
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4838
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.11.25 - 19:22
#9880
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Вам новый план Трампа-миротворца?

Должен уточнить, это не план трампа - это цели СВО ещё с самого начала её проведения.
ПС - ну во всяком случае часть плана.

[Исправлено: Эл-починно, 21.11.2025 - 20:24]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8374
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.11.25 - 19:27
#9881
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ещё! Вот был визит Токаева в Москву, лобызались, клялись в вечной дружбе! А у меня вопрос, не дальнобойщики, а мы , обычные жители,хватит ли нам 90 дней в год разрешенного пребывания в России? Я вот раньше очень часто мотался в Челябинск и оставался по 3-4 дня, благо друзей там хватает, теперь буду думать, стоит ли засиживаться в гостях.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1985
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.11.25 - 21:37
#9882
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
у меня вопрос, не дальнобойщики, а мы , обычные жители,хватит ли нам 90 дней в год разрешенного пребывания в России?

О! Это особый шарм. Нас даже рф не идентифицирует как людей которым можно полностью доверять. Уж казалось бы! А поди ж ты, и тут преуспели. :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29301
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.11.25 - 21:42
#9883
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Нас даже рф не идентифицирует как людей которым можно полностью доверять.

Проверку, начатую в 2014 не все прошли? :lol:

Я говорил тут некоторым: полегче на поворотах, вам ещё туда лечиться ездить придется :lol:

Цитата:
saba:
обычные жители,хватит ли нам 90 дней в год разрешенного пребывания в России?

А вы уверены, что вам туда надо? Может все таки не надо?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29301
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.11.25 - 21:43
#9884
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Что то Кайрата с его любимцем Трампом давно тут не видно!

Да тут много кто пропал из виду, закономерно кстати.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29301
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.11.25 - 21:44
#9885
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Как Вам новый план Трампа-миротворца?

На кого может, на того и давит. Все логично.
Профайл
Страница 659 из 660«1...657658659660»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS