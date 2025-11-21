Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Я робот
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52998
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 21.11.25 - 17:55
Высказать свое мнение пришли как сторонники, так и противники этой инициативы. Зал едва вместил всех желающих. Посадочных мест хватило не всем и даже с учетом дополнительных стульев десятки людей слушали выступления стоя.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1937
Re: Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц...
Отправлено: 21.11.25 - 17:55
Цитата:
Вот она - демократия, свобода слова!
Цитата:
А смысл в этих слушаниях? Все равно все знают, что решение уже принято, людей слушать все равно не будут.
Зачем сеять негатив в населении?
Депутатам больше заняться нечем? Безработицу победили? Грипп гонконгский научились лечить, не доводя до карантина? Дороги без ям и ухабов? Коррупцию уничтожили? Люди перестали покупать продукты в рассрочку? Лекарства всем доступны?
Почему во главе стола ВСЕГДА стоит деструктивная задача - переименование всех и вся? С какой целью это делается? Улицы, посёлки, села, города, столицу переименовываем. Ни в одной стране мира такого идиотизма нет в таких количествах!!! Очнитесь!
Деньги девать бюджетные вам совсем некуда? Перевыпуск табличек, вывесок, бланков и прочего - за красивые депутатские глаза это не делается. Только за деньги. Если у вас их много - лучше вложите их в развитие государства, в нас с вами, в наших детей. Но нет. Так низзя. План по "идеологически устаревшим" (хрен знает что это за отмазка у них такая) еще не выполнен.
Из зала удалили противницу переименований
Вот она - демократия, свобода слова!
Цитата:
Депутаты опираются на мнение общественности, но одновременно с этим мы имеем свой голос при голосовании.
А смысл в этих слушаниях? Все равно все знают, что решение уже принято, людей слушать все равно не будут.
Зачем сеять негатив в населении?
Депутатам больше заняться нечем? Безработицу победили? Грипп гонконгский научились лечить, не доводя до карантина? Дороги без ям и ухабов? Коррупцию уничтожили? Люди перестали покупать продукты в рассрочку? Лекарства всем доступны?
Почему во главе стола ВСЕГДА стоит деструктивная задача - переименование всех и вся? С какой целью это делается? Улицы, посёлки, села, города, столицу переименовываем. Ни в одной стране мира такого идиотизма нет в таких количествах!!! Очнитесь!
Деньги девать бюджетные вам совсем некуда? Перевыпуск табличек, вывесок, бланков и прочего - за красивые депутатские глаза это не делается. Только за деньги. Если у вас их много - лучше вложите их в развитие государства, в нас с вами, в наших детей. Но нет. Так низзя. План по "идеологически устаревшим" (хрен знает что это за отмазка у них такая) еще не выполнен.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 432
Re: Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц...
Отправлено: 21.11.25 - 18:03
Переименовать.. Минимально- поменять таблички на домах, учебных заведениях, поменять юридические адреса фирм, которые зарегистрированы на этих улицах, внести эти изменения в их печати, штампы... Господа депутаты!! Вам совсем нечем заняться? Не знаете куда бюджет девать??? Интересно, если бы переименование было бы за их счет, из личного кармана- как бы они проголосовали????
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1985
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 21.11.25 - 18:10
Цитата:
vofkakst: Почему во главе стола ВСЕГДА стоит деструктивная задача - переименование всех и вся? С какой целью это делается?Нет никакой цели. Не нужно теорий заговора. Что могут делать хорошо, то и делают. Разбавляя тем самым некомпетентность в остальных вопросах. Вот и всё.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1937
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 21.11.25 - 18:14
Цитата:
Да вот именно, что закрадываются сомнения. Неспроста за последние лет 10 столько всего понапереименовывали.
Какой то план есть. Если они думают, что они делают жизнь людей лучше - то они ой как заблуждаются. А назвав поселок Затобольск городом Тобыл - у людей не улучшились условия, септики не перестали наполняться, коровы как гадили на улице (пока еще) Ленина, так и гадят))) сельские доплаты поубирали. А фактически лучше стало? Не думаю...
Да вот именно, что закрадываются сомнения. Неспроста за последние лет 10 столько всего понапереименовывали.
Какой то план есть. Если они думают, что они делают жизнь людей лучше - то они ой как заблуждаются. А назвав поселок Затобольск городом Тобыл - у людей не улучшились условия, септики не перестали наполняться, коровы как гадили на улице (пока еще) Ленина, так и гадят))) сельские доплаты поубирали. А фактически лучше стало? Не думаю...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8374
Re: Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц...
Отправлено: 21.11.25 - 19:02
Цитата:
А вообще в статье есть один показатель как людям на всё это фиолетово! Из большого почти стотысячного города всего 58 откликов на инициативу о переименовании. Часть людей не верит власти , что она прислушается, а часть людей равнодушно относится ко всей этой катавасии с переименованием! Многие ли сейчас помнят , как раньше называлась улица Каирбекова? А ведь когда её переименовывали тоже искры из глаз летели! Менее драматично переименовали ул.Социалистическую, за Куйбышева вообще никто не заступился, при переименовании улицы Красноармейская возникли вопросы только по кандидатуре поэтессы, именем которой потом назвали улицу.
А вообще в статье есть один показатель как людям на всё это фиолетово! Из большого почти стотысячного города всего 58 откликов на инициативу о переименовании. Часть людей не верит власти , что она прислушается, а часть людей равнодушно относится ко всей этой катавасии с переименованием! Многие ли сейчас помнят , как раньше называлась улица Каирбекова? А ведь когда её переименовывали тоже искры из глаз летели! Менее драматично переименовали ул.Социалистическую, за Куйбышева вообще никто не заступился, при переименовании улицы Красноармейская возникли вопросы только по кандидатуре поэтессы, именем которой потом назвали улицу.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8374
Re: Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц...
Отправлено: 21.11.25 - 19:04
Кстати мой комментарий можно расценить как своеобразный тест, на знание бывших и настоящих названий улиц города( чур в интернет не заглядывать)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 29301
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 21.11.25 - 19:11
Цитата:
Конечно. Даже в Канаде помнят. Кирова.
Конечно. Даже в Канаде помнят. Кирова.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1985
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 21.11.25 - 20:45
Цитата:
Естественно не верят, они тридцать лет упорно старались чтобы им не верили. Тут даже у самых бесталанных что-то да выйдет.
Цитата:
Ну как равнодушно!? Смотря что понимать под "равнодушием". Что не кинулись остервенело защищать прежнее название? Ну так это же просто название. Что, ну страна 30 лет хернёй занята в том числе и в виде выбора яиц под танцы. Ну это очередная херня.
И потом...ну вы-то точно понимаете что глубоко по... кто там что придумал, это всё равно будут франко и 50лет.
Кстати в алмате, когда я туда попал, была прямо проблема найти требуемую улицу по её новому названию, потому что чтобы узнать как туда пройти нужно было найти такого же приезжего как сам, который, плюс к тому, уже побывал на той улице, потому что местные отвечали "не знаю", даже порой когда я задавал вопрос уже находясь на этой улице (с табличками на зданиях тогда было не очень чтобы очень)
Естественно не верят, они тридцать лет упорно старались чтобы им не верили. Тут даже у самых бесталанных что-то да выйдет.
Ну как равнодушно!? Смотря что понимать под "равнодушием". Что не кинулись остервенело защищать прежнее название? Ну так это же просто название. Что, ну страна 30 лет хернёй занята в том числе и в виде выбора яиц под танцы. Ну это очередная херня.
И потом...ну вы-то точно понимаете что глубоко по... кто там что придумал, это всё равно будут франко и 50лет.
Кстати в алмате, когда я туда попал, была прямо проблема найти требуемую улицу по её новому названию, потому что чтобы узнать как туда пройти нужно было найти такого же приезжего как сам, который, плюс к тому, уже побывал на той улице, потому что местные отвечали "не знаю", даже порой когда я задавал вопрос уже находясь на этой улице (с табличками на зданиях тогда было не очень чтобы очень)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2438
Re: Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц...
Отправлено: 21.11.25 - 21:36
Спектакль под названием "демократия" закончился, чего шумим?
Решене было принято наверху.
"Внизу" наняли "инициатора/инициаторов".
Всё остальное - шоу.
Никто народ спрашивать не собирается.
Решене было принято наверху.
"Внизу" наняли "инициатора/инициаторов".
Всё остальное - шоу.
Никто народ спрашивать не собирается.
