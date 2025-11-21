НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Шоколад - по праздникам. Ешьте печенье. Костанайские кондитеры, развивая производство, именно в эту сторону корректируют массовый спрос
 
 
Шоколад - по праздникам. Ешьте печенье. Костанайские кондитеры, развивая производство, именно в эту сторону корректируют массовый спрос
Отправлено: 21.11.25 - 21:13
Рост цен на казахстанский шоколад в этом году удручил потребителей, пожалуй, не меньше, чем подорожание говядины. Глянешь на то, сколько надо выложить за плитку шоколада от костанайской кондитерской фабрики, и оторопь берет. Дальше все пойдет в том же направлении? Таким был один из первых вопросов, заданных президенту АО «Баян Сулу» Тимуру САДЫКОВУ.
Re: Шоколад - по праздникам. Ешьте печенье. Костанайские...
Отправлено: 21.11.25 - 21:13
#1
Цитата:
Глянешь на то, сколько надо выложить за плитку шоколада от костанайской кондитерской фабрики, и оторопь берет

Ага, это такой тренд нас ожидает. Тренд на то, что шоколад, кофе, хорошее вино станут сначала элитным продуктом, а немного погодя вовсе исчезнут. Из-за глобального потепления. Это слишком специфические по месту произрастания растения.
Цитата:
Мы делали маркетинговый анализ. Большая зависимость от иностранных поставок - это риски себестоимости, качества. 

Ёк-макарёк, как сложно живут люди. Им для такого очевидного и логичного умозаключения целый маркетинговый анализ понадобился.
