Отправлено: 19.11.25 - 14:33
Кто такая Курица?
Вобщем час назад говорил с ней.
Кто такая Курица?
Отправлено: 20.11.25 - 11:36
И за каким же чертом нужны эти "советские учебники", когда после них у одного в голове "сорос", у второго "вакцины", у третьего "сионисты"? Что-то совсем беда со "здоровой головой" на форуме.
Отправлено: 20.11.25 - 15:51
Отправлено: 20.11.25 - 15:52
Отправлено: 20.11.25 - 16:07
уважаемый всезнающий доктор, подскажи уровень "здоровости" головы - больным)
а то мы со своими диаггозами свернем куда-нибудь не туда..
уважаемый всезнающий доктор, подскажи уровень "здоровости" головы - больным)
а то мы со своими диаггозами свернем куда-нибудь не туда..
Отправлено: 20.11.25 - 18:54
вы меня в тупик поставили...а знаете, сворачивать-то некуда.
Мы уже такой...реликт,которому в танцах всё яйца мешают, и пол-беды бы свои, так ещё и чужие. А так, даже прежние "пугалки" типа афганистана или северной кореи занимаются сами своими делами и ни на кого отвественности не перекладывают.
вы меня в тупик поставили...а знаете, сворачивать-то некуда.
Мы уже такой...реликт,которому в танцах всё яйца мешают, и пол-беды бы свои, так ещё и чужие. А так, даже прежние "пугалки" типа афганистана или северной кореи занимаются сами своими делами и ни на кого отвественности не перекладывают.
Отправлено: 20.11.25 - 23:22
Отправлено: 21.11.25 - 02:31
Наконец-то сможешь свои картинки тут выставлять без страха
Прикол, в Инсте НГ начала публиковать и на казахском языке
Прикол, в Инсте НГ начала публиковать и на казахском языке
Наконец-то сможешь свои картинки тут выставлять без страха
Отправлено: 21.11.25 - 19:20
Что то Кайрата с его любимцем Трампом давно тут не видно! Как Вам новый план Трампа-миротворца? Некоторые пункты прямо очень миролюбивые!
1.Отдать весь Донбасс России, в том числе и не завоеванные земли, а в Херсонской и Запорожской областях остановиться по линии соприкосновения.
2.Уменьшить украинскую армию где то наполовину
3.Все военные преступления считать не преступлениями.
4. Снять все санкции с РФ и принять её обратно в G7 ну и т.д. всего 28 пунктов.В качестве подсластительной пилюли для Украины взять торжественное обещание с Путина никогда,ну никогда не нападать на Европу и Украину.
Где то в комментариях прочитал Путин, Трамп и Нетаньяху это одна банда. Какой то резон в этих словах есть!
Отправлено: 21.11.25 - 19:22
Должен уточнить, это не план трампа - это цели СВО ещё с самого начала её проведения.
ПС - ну во всяком случае часть плана.
Должен уточнить, это не план трампа - это цели СВО ещё с самого начала её проведения.
ПС - ну во всяком случае часть плана.
Отправлено: 21.11.25 - 19:27
И ещё! Вот был визит Токаева в Москву, лобызались, клялись в вечной дружбе! А у меня вопрос, не дальнобойщики, а мы , обычные жители,хватит ли нам 90 дней в год разрешенного пребывания в России? Я вот раньше очень часто мотался в Челябинск и оставался по 3-4 дня, благо друзей там хватает, теперь буду думать, стоит ли засиживаться в гостях.
Отправлено: 21.11.25 - 21:37
О! Это особый шарм. Нас даже рф не идентифицирует как людей которым можно полностью доверять. Уж казалось бы! А поди ж ты, и тут преуспели.
О! Это особый шарм. Нас даже рф не идентифицирует как людей которым можно полностью доверять. Уж казалось бы! А поди ж ты, и тут преуспели.
