Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52997
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 21.11.25 - 17:55
Высказать свое мнение пришли как сторонники, так и противники этой инициативы. Зал едва вместил всех желающих. Посадочных мест хватило не всем и даже с учетом дополнительных стульев десятки людей слушали выступления стоя.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1937
Re: Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц...
Отправлено: 21.11.25 - 17:55
#1
Цитата:
Из зала удалили противницу переименований

Вот она - демократия, свобода слова!

Цитата:
Депутаты опираются на мнение общественности, но одновременно с этим мы имеем свой голос при голосовании.

А смысл в этих слушаниях? Все равно все знают, что решение уже принято, людей слушать все равно не будут.

Зачем сеять негатив в населении?


Депутатам больше заняться нечем? Безработицу победили? Грипп гонконгский научились лечить, не доводя до карантина? Дороги без ям и ухабов? Коррупцию уничтожили? Люди перестали покупать продукты в рассрочку? Лекарства всем доступны?

Почему во главе стола ВСЕГДА стоит деструктивная задача - переименование всех и вся? С какой целью это делается? Улицы, посёлки, села, города, столицу переименовываем. Ни в одной стране мира такого идиотизма нет в таких количествах!!! Очнитесь!
Деньги девать бюджетные вам совсем некуда? Перевыпуск табличек, вывесок, бланков и прочего - за красивые депутатские глаза это не делается. Только за деньги. Если у вас их много - лучше вложите их в развитие государства, в нас с вами, в наших детей. Но нет. Так низзя. План по "идеологически устаревшим" (хрен знает что это за отмазка у них такая) еще не выполнен.
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
432
Re: Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц...
Отправлено: 21.11.25 - 18:03
#2
Переименовать.. Минимально- поменять таблички на домах, учебных заведениях, поменять юридические адреса фирм, которые зарегистрированы на этих улицах, внести эти изменения в их печати, штампы... Господа депутаты!! Вам совсем нечем заняться? Не знаете куда бюджет девать??? Интересно, если бы переименование было бы за их счет, из личного кармана- как бы они проголосовали????
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1981
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 21.11.25 - 18:10
#3
Цитата:
vofkakst: Почему во главе стола ВСЕГДА стоит деструктивная задача - переименование всех и вся? С какой целью это делается?
Нет никакой цели. Не нужно теорий заговора. Что могут делать хорошо, то и делают. Разбавляя тем самым некомпетентность в остальных вопросах. Вот и всё.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1937
Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 21.11.25 - 18:14
#4
Цитата:
Карачун:
Не нужно теорий заговора.

Да вот именно, что закрадываются сомнения. Неспроста за последние лет 10 столько всего понапереименовывали.

Какой то план есть. Если они думают, что они делают жизнь людей лучше - то они ой как заблуждаются. А назвав поселок Затобольск городом Тобыл - у людей не улучшились условия, септики не перестали наполняться, коровы как гадили на улице (пока еще) Ленина, так и гадят))) сельские доплаты поубирали. А фактически лучше стало? Не думаю...
