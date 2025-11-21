НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии
 
 
Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии
21.11.25 - 10:40
Я родился в Рудном, но вырос не здесь. Меня увезли из города ещё до того, как я научился мыслить или отождествлять себя с этим местом. Вернулся почти тридцатилетним. Для меня названия улиц не несут «тёплые детские воспоминания». Зато я остро чувствую, что стоит за тем или иным именем, и какую память оно формирует.
Читать новость

Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии
21.11.25 - 17:40
Alehander
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
21.11.25 - 18:20
ZanoZOV
Alehander! А у нас что своих нет мозгов, будем слепо копировать что там прибалты мутят?
