Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии

Да, я знаком с подобными документами и материалами, на которые ссылаются историки. То, что вы привели, — это выдержка из исторических исследований и публикаций на основе архивов НКВД и ГУЛАГа, которые теперь частично рассекречены. Несколько моментов, которые стоит учитывать, когда используют эти данные в обсуждении: 1. Кого репрессировали Списки, как вы привели, действительно отражают официальную формулировку приказов: «бывшие кулаки, антисоветские элементы, уголовники, члены партий противников, церковные активисты и т. д.» Но на практике приговоры выдавались часто без доказательства конкретного преступления, по «социальной принадлежности» или малозначительным обвинениям. Поэтому классификация «все законно» не соответствует реальной картине: множество людей не совершали преступлений, но всё равно попадали под репрессии. 2. Пересмотр дел и реабилитация После 1938 года (Берия) действительно начался пересмотр дел: часть арестованных освобождалась, часть реабилитировалась. Но это не отменяет трагедии 1937–1938 гг. — массовые расстрелы и ссылки происходили до и даже после чисток. История репрессий — это сочетание официальной «законности» и фактического произвола. 3. Контекст архивов Историки используют документы НКВД, приказы, списки расстрелянных и ссыльных. Это открытые источники: приказы № 00447, 00485, 1937–1938 гг., дела спецотделов. Они не опровергают факт массовых репрессий, а показывают, как официально это оправдывалось и структурировалось.

Документы на самом деле есть — приказы НКВД (например, № 00447, 00485), списки расстрелянных, архивы спецотделов и ГУЛАГа теперь частично рассекречены и доступны исследователям. Историки на их основе составляют списки жертв и анализируют массовые репрессии. Дело не в «судить с позиции сегодняшнего дня», а в том, что факты подтверждают: многие люди были репрессированы без доказанных преступлений, лишь по «социальной принадлежности» или малозначительным обвинениям.

