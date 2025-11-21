НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии
 
 
N
NG.kz


Регистрация:



Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии
Отправлено: 21.11.25 - 10:40
Я родился в Рудном, но вырос не здесь. Меня увезли из города ещё до того, как я научился мыслить или отождествлять себя с этим местом. Вернулся почти тридцатилетним. Для меня названия улиц не несут «тёплые детские воспоминания». Зато я остро чувствую, что стоит за тем или иным именем, и какую память оно формирует.
Михаил
Михаил



Регистрация:



Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 21.11.25 - 14:25
#30
Ряд исследователей считают «кулацкую операцию» составляющей насильственной политики в ответ на последствия осуществлённой большевиками радикальной общественной трансформации. В частности, в первой половине 1930-х годов, начались форсированная индустриализация, принудительная коллективизация, раскулачивание и чистка городов внедрением внутренних паспортов. Большой террор стал ответом на непредвиденные последствия этой «второй революции». Он был нужен для того, чтобы убрать из молодого советского общества его ярых врагов.
Михаил
Михаил



Регистрация:



Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 21.11.25 - 14:31
#31
Учите матчасть, учитесь читать, желательно умные книги. Истина как всегда посередине, а не в тех якобы "документах", которые начали плодиться неимоверно сразу после распада СССР. Принцип - разделяй (народы) и властвуй- никто не отменял
Alehander
Alehander



Регистрация:



Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии
Отправлено: 21.11.25 - 15:08
#32
Да, я знаком с подобными документами и материалами, на которые ссылаются историки. То, что вы привели, — это выдержка из исторических исследований и публикаций на основе архивов НКВД и ГУЛАГа, которые теперь частично рассекречены. Несколько моментов, которые стоит учитывать, когда используют эти данные в обсуждении: 1. Кого репрессировали Списки, как вы привели, действительно отражают официальную формулировку приказов: «бывшие кулаки, антисоветские элементы, уголовники, члены партий противников, церковные активисты и т. д.» Но на практике приговоры выдавались часто без доказательства конкретного преступления, по «социальной принадлежности» или малозначительным обвинениям. Поэтому классификация «все законно» не соответствует реальной картине: множество людей не совершали преступлений, но всё равно попадали под репрессии. 2. Пересмотр дел и реабилитация После 1938 года (Берия) действительно начался пересмотр дел: часть арестованных освобождалась, часть реабилитировалась. Но это не отменяет трагедии 1937–1938 гг. — массовые расстрелы и ссылки происходили до и даже после чисток. История репрессий — это сочетание официальной «законности» и фактического произвола. 3. Контекст архивов Историки используют документы НКВД, приказы, списки расстрелянных и ссыльных. Это открытые источники: приказы № 00447, 00485, 1937–1938 гг., дела спецотделов. Они не опровергают факт массовых репрессий, а показывают, как официально это оправдывалось и структурировалось.
Документы на самом деле есть — приказы НКВД (например, № 00447, 00485), списки расстрелянных, архивы спецотделов и ГУЛАГа теперь частично рассекречены и доступны исследователям. Историки на их основе составляют списки жертв и анализируют массовые репрессии. Дело не в «судить с позиции сегодняшнего дня», а в том, что факты подтверждают: многие люди были репрессированы без доказанных преступлений, лишь по «социальной принадлежности» или малозначительным обвинениям.
Кстати писать капслоком в интернете воспринимается как "крик" и считается нарушением правил.
Ничего нового вы не предоставили. Лишь эмоции и этот ваш крик. И вы просто повторяете нарративы советской пропаганды. Вы требуете от меня документы. А сами решаете все криком и эмоциями. Поэтому продолжать с вами дискуссию не вижу смысла.
Михаил
Михаил



Регистрация:



Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 21.11.25 - 15:15
#33
Ай маладца! Сам себя успокоил
Михаил
Михаил



Регистрация:



Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 21.11.25 - 15:23
#34
вы просто повторяете нарративы советской пропаганды. Лишь эмоции и этот ваш крик.-- Канешна - назвать человека советским пропагандистом и изобразить обиженку- гораздо проще, чем вчитаться в то что он пытается донести, а капслоком я выделяю те слова, на которые ставлю смысловое ударение! Удачи в общении с умными людьми! Инет вам в помощь, а это БОЛЬШАЯ ПОМОЙКА, если вы хотите в ней найти историческую правду
директор пляжа
директор пляжа

Регистрация:



Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 21.11.25 - 15:35
#35
Браво, Михаил!
s
saba



Регистрация:



Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии
Отправлено: 21.11.25 - 16:29
#36
Цитата:
директор пляжа:
Браво
Безусловно Браво!
Давненько не было таких сторонников Сталина! Чтобы никто. ничего не говорил я жил во времена СССР! Там было много чего хорошего, это моя молодость прежде всего! Когда Вы Михаил говорите про 90 % реальных преступлений якобы совершённых и честно расследованных кристально чистыми в моральном отношении следователей у меня прямо весь рот раскрылся, как у Вовки из тридевятого царства! Давайте разберём просто случаи ,которые рядом и которые на виду! Откуда в Костанайской области такое количество поволжских немцев, корейцев с Дальнего востока, чеченцев, крымских татар появилось во время Сталина? Наверное путешествовали! Им в НКВД бесплатные путёвки выдали на курорт в солнечные степи Казахстана! В самом то деле что им было делать в городе Грозном например где почти всегда весна, скучно! То ли дело у нас, зимой мороз,летом жара,красота!
s
saba



Регистрация:



Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии
Отправлено: 21.11.25 - 16:34
#37
Ещё пример, родители мои рассказывали. В п. Озёрном арестовали целого штурмбанфюрера СС, который там родился, рос ,потом в 1944 году ушёл на фронт, завербовался, вырос в целого штурмбанфюрера и вернулся гадить обратно, причём не в Кустанай, где есть много органов НКВД, а в посёлке решил затихариться, нехороший человек!
A
ACROS

Регистрация:



Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 21.11.25 - 16:42
#38
Цитата:///в рамках государственной политики о декоммунизации.///

Господин или товарищь, автор: - вы это СЕРЬЁЗНО ???

Есть и у нас такое направление в сфере внутренней государственной политики??
Z
ZanoZOV

Регистрация:



Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 21.11.25 - 16:50
#39
Автор, а кто по твоему всегда был впереди? Такие как ты? или коммунисты с комсомольцами? А то что для детей это пустой звук как ты выразился, так это пробел образования! Это оно не даёт действительных исторических фактов! Да они в гробу перевернулись прочитав что ты пишешь! Жаль нет возвожности отгородится от тебя, что б даже не дышать с тобой одним воздухом! И откуда вы только берётесь такие?
Z
ZanoZOV

Регистрация:



Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 21.11.25 - 16:56
#40
Читаю и диву даюсь, что предателя солженица перечитались некоторые?
К
Карачун

Регистрация:



Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии
Отправлено: 21.11.25 - 16:59
#41
Цитата:
Михаил:
вчитаться в то что он пытается донести

Тут бы ещё понять что вы пытаетесь донести. Что это было рациональным и правильным решением, или что это внутри концепции совка было рациональным и правильным решением. Потому что во втором случае вопросов нет, людям нужно было решить проблему - они её решили, и "с запасом". В меру "талантов" так сказать. Кто ожидает от вчерашнего пастуха, землепашца, вообще представителя низкоквалифицированного труда чего-то вменяемого и адекватного в деле руководства и управления целой страной?!
A
ACROS

Регистрация:



Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 21.11.25 - 17:00
#42
Цитата:///Государственная политика декоммунизации в Казахстане сегодня обретает конкретные формы именно через ономастику -///

Мелко пъёте, товарищи, давайте уж как в пролетарском гимне: "...отречёмся от старого мира..."- чё пачкаться мёртвыми названиями улиц и городов- давайте, НОВЫЕ беспартийные КАЗАХИ, играйте по крупному- "...в рамках так сказать ГОСУДАРСТВЕННОЙ политики пресловутой ДЕКОММУНИЗАЦИИ, если она РЕАЛЬНО существует в Казахстане, в чём я ГЛУБОКО сомневаюсь- РАЗРУШИТЕ и СНЕСИТЕ как в гимне, до ОСНОВАНИЯ- все дома, все дворцы пионеров, все школы, все мосты, все железнодорожные пути, все вокзалы, все заводы, все фабрики, все аэропорты, все здания АКИМАТОВ как областей так и районов, построенные ТЕМИ кого вы хотите ДЕКОММУНИЗИРОВАТЬ, то есть СОВЕТСКИМИ людьми- конкретно- папами, мамами и дедушками и бабушками автора статьи- а, ЗАТЕМ- "..мы наш, мы новый мир построим..." -и этот ваш НОВЫЙ мир это в принципе - кафешки, рестораны, магазины, ТРЦ, и прочие здания типа забегаловки, да и забыл- НОВЫЙ суперсовременный УТИЛЬ ЦЕНТР, якобы, построенный Архимедом и якобы открытый Маминым, но в РЕАЛЬНОСТИ - НЕ РАБОТАЮЩИЙ и НЕ СУЩЕСТВУЮЩИЙ.
A
ACROS

Регистрация:



Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 21.11.25 - 17:04
#43
Цитата:
Михаил:
В любом случае, при смене строя, в военное время есть жертвы (как бы этого не хотелось, оправданные и неоправданные). Но называть из-за этого убийцами, палачами- не имеете никакого ни морального, ни законного права


Элементарно, Ватсон: - даже во время так называемого Кантара погибли СОТНИ мирных людей: - и кого назвать УБИЙЦАМИ этих людей ???
Alehander
Alehander



Регистрация:



Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии
Отправлено: 21.11.25 - 17:36
#44
Цитата:
ACROS:

В Литве в 2023 году вступил в силу закон «О запрете пропаганды тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий». Этот закон, хотя и не является прямой декоммунизацией, запрещает увековечивать и изображать людей, символы и информацию, пропагандирующую авторитарные и тоталитарные режимы, в названиях улиц и на памятниках

