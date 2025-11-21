Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии
Отправлено: 21.11.25 - 10:40
Я родился в Рудном, но вырос не здесь. Меня увезли из города ещё до того, как я научился мыслить или отождествлять себя с этим местом. Вернулся почти тридцатилетним. Для меня названия улиц не несут «тёплые детские воспоминания». Зато я остро чувствую, что стоит за тем или иным именем, и какую память оно формирует.
Отправлено: 21.11.25 - 14:25
Ряд исследователей считают «кулацкую операцию» составляющей насильственной политики в ответ на последствия осуществлённой большевиками радикальной общественной трансформации. В частности, в первой половине 1930-х годов, начались форсированная индустриализация, принудительная коллективизация, раскулачивание и чистка городов внедрением внутренних паспортов. Большой террор стал ответом на непредвиденные последствия этой «второй революции». Он был нужен для того, чтобы убрать из молодого советского общества его ярых врагов.
Отправлено: 21.11.25 - 14:31
Учите матчасть, учитесь читать, желательно умные книги. Истина как всегда посередине, а не в тех якобы "документах", которые начали плодиться неимоверно сразу после распада СССР. Принцип - разделяй (народы) и властвуй- никто не отменял
Отправлено: 21.11.25 - 15:08
Да, я знаком с подобными документами и материалами, на которые ссылаются историки. То, что вы привели, — это выдержка из исторических исследований и публикаций на основе архивов НКВД и ГУЛАГа, которые теперь частично рассекречены. Несколько моментов, которые стоит учитывать, когда используют эти данные в обсуждении: 1. Кого репрессировали Списки, как вы привели, действительно отражают официальную формулировку приказов: «бывшие кулаки, антисоветские элементы, уголовники, члены партий противников, церковные активисты и т. д.» Но на практике приговоры выдавались часто без доказательства конкретного преступления, по «социальной принадлежности» или малозначительным обвинениям. Поэтому классификация «все законно» не соответствует реальной картине: множество людей не совершали преступлений, но всё равно попадали под репрессии. 2. Пересмотр дел и реабилитация После 1938 года (Берия) действительно начался пересмотр дел: часть арестованных освобождалась, часть реабилитировалась. Но это не отменяет трагедии 1937–1938 гг. — массовые расстрелы и ссылки происходили до и даже после чисток. История репрессий — это сочетание официальной «законности» и фактического произвола. 3. Контекст архивов Историки используют документы НКВД, приказы, списки расстрелянных и ссыльных. Это открытые источники: приказы № 00447, 00485, 1937–1938 гг., дела спецотделов. Они не опровергают факт массовых репрессий, а показывают, как официально это оправдывалось и структурировалось.
Документы на самом деле есть — приказы НКВД (например, № 00447, 00485), списки расстрелянных, архивы спецотделов и ГУЛАГа теперь частично рассекречены и доступны исследователям. Историки на их основе составляют списки жертв и анализируют массовые репрессии. Дело не в «судить с позиции сегодняшнего дня», а в том, что факты подтверждают: многие люди были репрессированы без доказанных преступлений, лишь по «социальной принадлежности» или малозначительным обвинениям.
Кстати писать капслоком в интернете воспринимается как "крик" и считается нарушением правил.
Ничего нового вы не предоставили. Лишь эмоции и этот ваш крик. И вы просто повторяете нарративы советской пропаганды. Вы требуете от меня документы. А сами решаете все криком и эмоциями. Поэтому продолжать с вами дискуссию не вижу смысла.
Отправлено: 21.11.25 - 15:15
Ай маладца! Сам себя успокоил
Отправлено: 21.11.25 - 15:23
вы просто повторяете нарративы советской пропаганды. Лишь эмоции и этот ваш крик.-- Канешна - назвать человека советским пропагандистом и изобразить обиженку- гораздо проще, чем вчитаться в то что он пытается донести, а капслоком я выделяю те слова, на которые ставлю смысловое ударение! Удачи в общении с умными людьми! Инет вам в помощь, а это БОЛЬШАЯ ПОМОЙКА, если вы хотите в ней найти историческую правду
Отправлено: 21.11.25 - 15:35
Браво, Михаил!
Отправлено: 21.11.25 - 16:29
Цитата:
Давненько не было таких сторонников Сталина! Чтобы никто. ничего не говорил я жил во времена СССР! Там было много чего хорошего, это моя молодость прежде всего! Когда Вы Михаил говорите про 90 % реальных преступлений якобы совершённых и честно расследованных кристально чистыми в моральном отношении следователей у меня прямо весь рот раскрылся, как у Вовки из тридевятого царства! Давайте разберём просто случаи ,которые рядом и которые на виду! Откуда в Костанайской области такое количество поволжских немцев, корейцев с Дальнего востока, чеченцев, крымских татар появилось во время Сталина? Наверное путешествовали! Им в НКВД бесплатные путёвки выдали на курорт в солнечные степи Казахстана! В самом то деле что им было делать в городе Грозном например где почти всегда весна, скучно! То ли дело у нас, зимой мороз,летом жара,красота!
директор пляжа:Безусловно Браво!
Браво
Браво
Давненько не было таких сторонников Сталина! Чтобы никто. ничего не говорил я жил во времена СССР! Там было много чего хорошего, это моя молодость прежде всего! Когда Вы Михаил говорите про 90 % реальных преступлений якобы совершённых и честно расследованных кристально чистыми в моральном отношении следователей у меня прямо весь рот раскрылся, как у Вовки из тридевятого царства! Давайте разберём просто случаи ,которые рядом и которые на виду! Откуда в Костанайской области такое количество поволжских немцев, корейцев с Дальнего востока, чеченцев, крымских татар появилось во время Сталина? Наверное путешествовали! Им в НКВД бесплатные путёвки выдали на курорт в солнечные степи Казахстана! В самом то деле что им было делать в городе Грозном например где почти всегда весна, скучно! То ли дело у нас, зимой мороз,летом жара,красота!
Отправлено: 21.11.25 - 16:34
Ещё пример, родители мои рассказывали. В п. Озёрном арестовали целого штурмбанфюрера СС, который там родился, рос ,потом в 1944 году ушёл на фронт, завербовался, вырос в целого штурмбанфюрера и вернулся гадить обратно, причём не в Кустанай, где есть много органов НКВД, а в посёлке решил затихариться, нехороший человек!
Отправлено: 21.11.25 - 16:42
Цитата:///в рамках государственной политики о декоммунизации.///
Господин или товарищь, автор: - вы это СЕРЬЁЗНО ???
Есть и у нас такое направление в сфере внутренней государственной политики??
Господин или товарищь, автор: - вы это СЕРЬЁЗНО ???
Есть и у нас такое направление в сфере внутренней государственной политики??
Отправлено: 21.11.25 - 16:50
Автор, а кто по твоему всегда был впереди? Такие как ты? или коммунисты с комсомольцами? А то что для детей это пустой звук как ты выразился, так это пробел образования! Это оно не даёт действительных исторических фактов! Да они в гробу перевернулись прочитав что ты пишешь! Жаль нет возвожности отгородится от тебя, что б даже не дышать с тобой одним воздухом! И откуда вы только берётесь такие?
Отправлено: 21.11.25 - 16:56
Читаю и диву даюсь, что предателя солженица перечитались некоторые?
Отправлено: 21.11.25 - 16:59
Цитата:
Тут бы ещё понять что вы пытаетесь донести. Что это было рациональным и правильным решением, или что это внутри концепции совка было рациональным и правильным решением. Потому что во втором случае вопросов нет, людям нужно было решить проблему - они её решили, и "с запасом". В меру "талантов" так сказать. Кто ожидает от вчерашнего пастуха, землепашца, вообще представителя низкоквалифицированного труда чего-то вменяемого и адекватного в деле руководства и управления целой страной?!
Михаил:
вчитаться в то что он пытается донести
вчитаться в то что он пытается донести
Тут бы ещё понять что вы пытаетесь донести. Что это было рациональным и правильным решением, или что это внутри концепции совка было рациональным и правильным решением. Потому что во втором случае вопросов нет, людям нужно было решить проблему - они её решили, и "с запасом". В меру "талантов" так сказать. Кто ожидает от вчерашнего пастуха, землепашца, вообще представителя низкоквалифицированного труда чего-то вменяемого и адекватного в деле руководства и управления целой страной?!
Отправлено: 21.11.25 - 17:00
Цитата:///Государственная политика декоммунизации в Казахстане сегодня обретает конкретные формы именно через ономастику -///
Мелко пъёте, товарищи, давайте уж как в пролетарском гимне: "...отречёмся от старого мира..."- чё пачкаться мёртвыми названиями улиц и городов- давайте, НОВЫЕ беспартийные КАЗАХИ, играйте по крупному- "...в рамках так сказать ГОСУДАРСТВЕННОЙ политики пресловутой ДЕКОММУНИЗАЦИИ, если она РЕАЛЬНО существует в Казахстане, в чём я ГЛУБОКО сомневаюсь- РАЗРУШИТЕ и СНЕСИТЕ как в гимне, до ОСНОВАНИЯ- все дома, все дворцы пионеров, все школы, все мосты, все железнодорожные пути, все вокзалы, все заводы, все фабрики, все аэропорты, все здания АКИМАТОВ как областей так и районов, построенные ТЕМИ кого вы хотите ДЕКОММУНИЗИРОВАТЬ, то есть СОВЕТСКИМИ людьми- конкретно- папами, мамами и дедушками и бабушками автора статьи- а, ЗАТЕМ- "..мы наш, мы новый мир построим..." -и этот ваш НОВЫЙ мир это в принципе - кафешки, рестораны, магазины, ТРЦ, и прочие здания типа забегаловки, да и забыл- НОВЫЙ суперсовременный УТИЛЬ ЦЕНТР, якобы, построенный Архимедом и якобы открытый Маминым, но в РЕАЛЬНОСТИ - НЕ РАБОТАЮЩИЙ и НЕ СУЩЕСТВУЮЩИЙ.
Мелко пъёте, товарищи, давайте уж как в пролетарском гимне: "...отречёмся от старого мира..."- чё пачкаться мёртвыми названиями улиц и городов- давайте, НОВЫЕ беспартийные КАЗАХИ, играйте по крупному- "...в рамках так сказать ГОСУДАРСТВЕННОЙ политики пресловутой ДЕКОММУНИЗАЦИИ, если она РЕАЛЬНО существует в Казахстане, в чём я ГЛУБОКО сомневаюсь- РАЗРУШИТЕ и СНЕСИТЕ как в гимне, до ОСНОВАНИЯ- все дома, все дворцы пионеров, все школы, все мосты, все железнодорожные пути, все вокзалы, все заводы, все фабрики, все аэропорты, все здания АКИМАТОВ как областей так и районов, построенные ТЕМИ кого вы хотите ДЕКОММУНИЗИРОВАТЬ, то есть СОВЕТСКИМИ людьми- конкретно- папами, мамами и дедушками и бабушками автора статьи- а, ЗАТЕМ- "..мы наш, мы новый мир построим..." -и этот ваш НОВЫЙ мир это в принципе - кафешки, рестораны, магазины, ТРЦ, и прочие здания типа забегаловки, да и забыл- НОВЫЙ суперсовременный УТИЛЬ ЦЕНТР, якобы, построенный Архимедом и якобы открытый Маминым, но в РЕАЛЬНОСТИ - НЕ РАБОТАЮЩИЙ и НЕ СУЩЕСТВУЮЩИЙ.
Отправлено: 21.11.25 - 17:04
Цитата:
Элементарно, Ватсон: - даже во время так называемого Кантара погибли СОТНИ мирных людей: - и кого назвать УБИЙЦАМИ этих людей ???
Михаил:
В любом случае, при смене строя, в военное время есть жертвы (как бы этого не хотелось, оправданные и неоправданные). Но называть из-за этого убийцами, палачами- не имеете никакого ни морального, ни законного права
В любом случае, при смене строя, в военное время есть жертвы (как бы этого не хотелось, оправданные и неоправданные). Но называть из-за этого убийцами, палачами- не имеете никакого ни морального, ни законного права
Элементарно, Ватсон: - даже во время так называемого Кантара погибли СОТНИ мирных людей: - и кого назвать УБИЙЦАМИ этих людей ???
Отправлено: 21.11.25 - 17:36
Цитата:
В Литве в 2023 году вступил в силу закон «О запрете пропаганды тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий». Этот закон, хотя и не является прямой декоммунизацией, запрещает увековечивать и изображать людей, символы и информацию, пропагандирующую авторитарные и тоталитарные режимы, в названиях улиц и на памятниках
[Исправлено: Alehander, 21.11.2025 - 18:38]
ACROS:
В Литве в 2023 году вступил в силу закон «О запрете пропаганды тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий». Этот закон, хотя и не является прямой декоммунизацией, запрещает увековечивать и изображать людей, символы и информацию, пропагандирующую авторитарные и тоталитарные режимы, в названиях улиц и на памятниках
[Исправлено: Alehander, 21.11.2025 - 18:38]
