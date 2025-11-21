Отправлено: - 13:11

Если изучать историю Цитата:, то надо смотреть не на слухи, а на документы 1) Казахстанский голод 1930-х — это не “жут” и не “просто эмиграция” — По официальным демографическим данным между переписями 1926 и 1939 годов казахов стало меньше на 1,1–1,5 млн человек. — Потеря населения такого масштаба невозможна из-за «переезда в соседние области». — Эмиграция была, но она была вынужденная, потому что у людей отнимали скот и хлеб. Это не спасение, а бегство от смерти. 2) “Все одинаково страдали” — это не так — В Казахстане погибли от 30% до 42% коренного населения (одна из крупнейших потерь XX века). — Для сравнения: в Поволжье, на Украине и Кавказе потери были большими, но не сравнимыми по доле населения. Страдания были везде, но степень трагедии была разной — и отрицать это значит просто игнорировать факты. 3) “90% приговоров — реальные преступления” — В 1930–1950-е годы работали плановые разнарядки: НКВД обязано было выполнять “норму арестов”. План преступлений в природе не бывает, но план репрессий был. — Сажали «врагов народа», «вредителей» и «шпионов», не доказывая вины. Это не суд, а репрессивная система. 4) “Переселения ради выживания народов” — Депортации осуществлялись без суда, без вины, по национальному признаку. — Целые народы везли в товарных вагонах, где погибали тысячи людей ещё в дороге. — За всю депортацию не найдено ни одного документа, где бы доказывалась их реальная массовая измена. Их наказали не за поступки, а за этничность. Историю можно уважать только тогда, когда мы не оправдываем трагедии словами «так надо» и «все страдали одинаково». Память — это не обвинение. Это честность. Только честные общества перестают повторять одни и те же ошибки.