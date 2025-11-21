НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
На проблемном маршруте "Алматы-Костанай" запустят новый поезд
 
 
N
§ NG.kz
На проблемном маршруте "Алматы-Костанай" запустят новый поезд
Отправлено: 21.11.25 - 11:19
Отправлено: 21.11.25 - 11:19
В Казахстане запускается маршрут Тальго "Алматы – Костанай". Отмечается, что поезд проходит через крупные города - Костанай, Тобол, Атбасар, Астану, Караганду и Алматы. Детали сообщили в пресс-службе Пассажирские перевозки.
директор пляжа
§ директор пляжа
Re: На проблемном маршруте "Алматы-Костанай" запустят...
Отправлено: 21.11.25 - 11:19
на 12 часов сократить маршрут, это как? на прямки решили ездить?)
С
§ Сабыр
Re: На проблемном маршруте "Алматы-Костанай" запустят...
Отправлено: 21.11.25 - 11:45
Цитата:
директор пляжа:
это как

Ну он быстрее едет.
р
§ рихард
Re: На проблемном маршруте "Алматы-Костанай" запустят...
Отправлено: 21.11.25 - 13:32
что то страшно становится от перспектив. Аж на 12 часов сократят.Недавно ехал на этом маршруте. Сильно потряхивало и страшно скрипело все на поворотах. Это еще по старому расписанию. А сейчас скорость увеличат и на поворотах заносы будут. Тальго вообще не для дальнего следования. Там места внутри мало. для карликов вагоны. Думаю неудачный вариант предлагают нам.
