Почему iPhone сохраняет популярность в 2025 году
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52992
Почему iPhone сохраняет популярность в 2025 году
Отправлено: 21.11.25 - 08:33
Смартфоны американского бренда Apple пользуются огромной популярностью на протяжение многих лет. Выход новой модели Айфон 17 Про уже привычно стал главным событием в мире смартфонов. Но за счет чего iPhone не просто сохраняет свои позиции, а только улучшает их? Постараемся разобраться в этой статье.
Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
429
Re: Почему iPhone сохраняет популярность в 2025 году
Отправлено: 21.11.25 - 08:33
#1
Достали уже рекламой яблочников! Есть аппараты и фирмы, которые уже уделали этих товарищей! Не ведитесь на их рекламу, не хрен им зарабатывать бешеные бабки!!!
Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
429
Re: Почему iPhone сохраняет популярность в 2025 году
Отправлено: 21.11.25 - 09:26
#2
Чтобы совсем не обольщались- дурят нашего брата: в средневековом рыцаре - наши опилки!!!
С
Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1835
Re: Почему iPhone сохраняет популярность в 2025 году
Отправлено: 21.11.25 - 09:30
#3
Нищеброды-ваш выход :lol: Ваши ОРРО самые лучшие :lol:
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1931
Re: Почему iPhone сохраняет популярность в 2025 году
Отправлено: 21.11.25 - 09:47
#4
60% пользования яблофоном - это понты. Многие не используют и четверти его функционала. Всякие whatsappы, инстаграмы, телеграммы и камера, чтобы сфоткать рот как куриную zhопу - для многих - это потолок. Интернет и фотки. Достаточно.
С
Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1835
Почему iPhone сохраняет популярность в 2025 году
Отправлено: 21.11.25 - 10:18
#5
Цитата:
vofkakst:
яблофоном - это понты

А я говорил :lol:
Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
429
Почему iPhone сохраняет популярность в 2025 году
Отправлено: 21.11.25 - 11:29
#6
Нищеброды- это как раз те, кто берет Яблофоны в кредит, только для имиджа и понтов
С
Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1835
Re: Почему iPhone сохраняет популярность в 2025 году
Отправлено: 21.11.25 - 11:48
#7
Цитата:
Михаил:
в кредит

Ну это вообще сказочные... Нищеброды-это те,кто постоянно ср%т покупателей айфонов и покупателей красивых номеров на авто :lol:
директор пляжа
директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
978
Re: Почему iPhone сохраняет популярность в 2025 году
Отправлено: 21.11.25 - 12:59
#8
я многолетний пользователь яблофона, и скажу спустя 15 лет - это боль и страдания.
галерея, файлообмен, удаление приложений из ап стор, бесконечно восстановление резервных копий и потеря пароля. БОЛЬ.
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1931
Почему iPhone сохраняет популярность в 2025 году
Отправлено: 21.11.25 - 13:10
#9
Цитата:
Сабыр:

Мало ли чего вы говорили) я работал втмагазине , в отделе цифровой техники. Поюзав несколько моделей, для себя вывод сделал.
По вашим меркам - хрен с ним, пусть я и нищеброд) а покупать телефон по стоимости (хоть и убитой но все же) гранты (к примеру) - только чтобы в инстаграмах кружочки снимать - не слишком большой результат умственной деятельности))))
