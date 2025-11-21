Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Отправлено: 21.11.25 - 10:40
Я родился в Рудном, но вырос не здесь. Меня увезли из города ещё до того, как я научился мыслить или отождествлять себя с этим местом. Вернулся почти тридцатилетним. Для меня названия улиц не несут «тёплые детские воспоминания». Зато я остро чувствую, что стоит за тем или иным именем, и какую память оно формирует.
Отправлено: 21.11.25 - 12:16
В Рудном улицы названные в честь писателей: Шевченко, Горького, Салтыкова-Щедрина, Иван Франко, улицы Пионерская, Комсомольский проспект, улица Пава Корчагина, в честь первого директора ССГПО- Сандрыгайло, в честь международного женского дня- 8 Марта- и вы утверждаете что у них не было выбора в названиях улиц????? Вы плохо знаете город Рудный!!!
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 21.11.25 - 12:19
улицу Марите Бежите забыл
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 21.11.25 - 12:21
К 1910–1930-м годам: Германия - введено ещё в XIX веке.Франция - обязательное бесплатное образование с 1882 года Великобритания - всеобщее образование с 1870-х. Япония (монархия) - 99% школьного охвата к 1910-м. США -бесплатная школа — норма к 1920-м
директор пляжа:
Алехандро вы не правы, в корне
Алехандро вы не правы, в корне
К 1910–1930-м годам: Германия - введено ещё в XIX веке.Франция - обязательное бесплатное образование с 1882 года Великобритания - всеобщее образование с 1870-х. Япония (монархия) - 99% школьного охвата к 1910-м. США -бесплатная школа — норма к 1920-м
Отправлено: 21.11.25 - 12:24
В статье не идет речь о переименовании всех абсолютно улиц. Речь о чисто идеологических названиях и героях. Хотя да Вы правы, к списку Сандригайло и Жантемирова можно добавить и улицу Марите Бежите
Михаил:
В статье не идет речь о переименовании всех абсолютно улиц. Речь о чисто идеологических названиях и героях. Хотя да Вы правы, к списку Сандригайло и Жантемирова можно добавить и улицу Марите Бежите
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 21.11.25 - 12:29
То есть можно значит прийти в чью-то семью, убить там всех хозяев. Повесить портрет убийцы на стену, и требовать сохранения "нашей истории"? А действительно ли это "наша история" В смысле "наши воспоминания"....- У ВАС именно кого-то убили? У ВАС именно пришли в семью и надругались, что вам до сих пор так обидно, что аж есть спокойно не можете? В любом случае, при смене строя, в военное время есть жертвы (как бы этого не хотелось, оправданные и неоправданные). Но называть из-за этого убийцами, палачами- не имеете никакого ни морального, ни законного права- вы в то время не жили, и не имеете права их судить!!! Страшилки на ночь детям своим рассказывайте!!! А то послушаешь- все угнетенные, порабощенные, а как коснись- все с одного листа поют, не зная СОЕЙ ИСТОРИИ. В
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 21.11.25 - 12:34
К 1910–1930-м годам: Германия - введено ещё в XIX веке. Франция - обязательное бесплатное образование с 1882 года Великобритания - всеобщее образование с 1870-х. Япония (монархия) - 99% школьного охвата к 1910-м. США -бесплатная школа — норма к 1920-м- АГА НАЧАЛЬНОЕ ( 3 -4 класса) Секондари скул в англоязычных странах на 90% частные, в Японии тем более, про Францию нечего не скажу. но выходцев из низших слоев, получивших достойное образование ой как мало, пример представителей КОРПУСА МИРА, КОТОРЫЕ ПРЕПОДАВАЛИ В РУДНОМ (ИЗ США) - СЕМЬЯ ИЗ 3-4 ДЕТЕЙ. получает высшее (нормальное образование) только один. И то работа в Корпусе Мира- для погашения кредитов за учебу
Отправлено: 21.11.25 - 12:36
Я никого не судил «лично», я лишь называю вещи своими именами. Если людей расстреливали без суда, ссылали в лагеря, отнимали имущество и землю — это называется репрессии. Если миллионы стали жертвами голода из-за принудительных изъятий — это преступление государства. Для этого не нужно «жить в то время», достаточно знать факты. Историю изучают не через обиды, а через документы. То, что «при смене строя есть жертвы», не делает жертвы нормой. Иначе завтра можно оправдать что угодно — лишь бы власть сказала, что «так надо». Любовь к своей стране начинается не с замалчивания ошибок, а с честного взгляда на прошлое. Тогда у нас, наконец, перестанут повторяться одни и те же трагедии.
Михаил:
не имеете права их судить
не имеете права их судить
Я никого не судил «лично», я лишь называю вещи своими именами. Если людей расстреливали без суда, ссылали в лагеря, отнимали имущество и землю — это называется репрессии. Если миллионы стали жертвами голода из-за принудительных изъятий — это преступление государства. Для этого не нужно «жить в то время», достаточно знать факты. Историю изучают не через обиды, а через документы. То, что «при смене строя есть жертвы», не делает жертвы нормой. Иначе завтра можно оправдать что угодно — лишь бы власть сказала, что «так надо». Любовь к своей стране начинается не с замалчивания ошибок, а с честного взгляда на прошлое. Тогда у нас, наконец, перестанут повторяться одни и те же трагедии.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 21.11.25 - 12:39
Давайте тогда улицу именем Джона Сноу назовем. Тот хотя бы реально полезным делом занимался, и смог таки побороть бюрократическую и чиновничью тупость. Или Вавилова тот тоже делом занимался и пёр против тогдашней идеологической дури в частности в биологических науках...то есть а) людей которые во-первых занимались практическими, применимыми в реальности делами, б) не гнулись под тогдашних властных д....в. Это да, это примеры для подражания.
Я 40 лет живу на улице и мне глубоко плевать на то, чьим именем она там названа. Даже если бы она называлась именем джека потрошителя, генри холмса, чикатило или менгеле да на...ть, называется и называется, по... вообще. Это просто название некоего географического объекта(что существенно облегчает географическое ориентирование), который получил свое название в момент появления. И что уж там двигало "назывателями", какие тараканы в голове...ну идиоты, да, что с того? Назвали и назвали, этот объект в документации проходит под таким названием? В сознании активных пользователей объекта, он проходит под таким названием? Да и хрен с ним. Давайте объективно: совки меняли названия? Меняли. Ну так вот сейчас мы заняты той же самой ерундой. Вопрос - чем мы отличаемся от тех совков? Ничем. Не... вообще идеологию никуда впихивать, никакую.
Я 40 лет живу на улице и мне глубоко плевать на то, чьим именем она там названа. Даже если бы она называлась именем джека потрошителя, генри холмса, чикатило или менгеле да на...ть, называется и называется, по... вообще. Это просто название некоего географического объекта(что существенно облегчает географическое ориентирование), который получил свое название в момент появления. И что уж там двигало "назывателями", какие тараканы в голове...ну идиоты, да, что с того? Назвали и назвали, этот объект в документации проходит под таким названием? В сознании активных пользователей объекта, он проходит под таким названием? Да и хрен с ним. Давайте объективно: совки меняли названия? Меняли. Ну так вот сейчас мы заняты той же самой ерундой. Вопрос - чем мы отличаемся от тех совков? Ничем. Не... вообще идеологию никуда впихивать, никакую.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 21.11.25 - 13:05
Алехандеру- тогда изучайте историю всеобъемлюще, не только из постперестроечных соровских учебников. 90% казахов, якобы погибших от жута в 30 годы, оказывается просто эмигрировали в соседние области- Челябинскую. Оренбургскую, Курганскую, Тюменскую (им по любому нелегко пришлось, не скрою). При этом от голода страдали ВСЕ- и Поволжье. и Украина, и Кавказ ОДИНАКОВО.. У Сталина и его якобы репрессивной машины 90% приговоров были за РЕАЛЬНЫЕ преступления, а жестокость обуславливалась военным временем. А ссылки и переселение народов были обусловлены положением вещей на фронте, чтобы не получить второй фронт, помимо фашистского. Украина- тому пример, причем сегодняшняя. И вопрос к историкам- выжили бы те национальности при фашистах, если бы их насильно не переселила сталинская машина?
Отправлено: 21.11.25 - 13:11
всеобъемлюще, то надо смотреть не на слухи, а на документы 1) Казахстанский голод 1930-х — это не “жут” и не “просто эмиграция” — По официальным демографическим данным между переписями 1926 и 1939 годов казахов стало меньше на 1,1–1,5 млн человек. — Потеря населения такого масштаба невозможна из-за «переезда в соседние области». — Эмиграция была, но она была вынужденная, потому что у людей отнимали скот и хлеб. Это не спасение, а бегство от смерти. 2) “Все одинаково страдали” — это не так — В Казахстане погибли от 30% до 42% коренного населения (одна из крупнейших потерь XX века). — Для сравнения: в Поволжье, на Украине и Кавказе потери были большими, но не сравнимыми по доле населения. Страдания были везде, но степень трагедии была разной — и отрицать это значит просто игнорировать факты. 3) “90% приговоров — реальные преступления” — В 1930–1950-е годы работали плановые разнарядки: НКВД обязано было выполнять “норму арестов”. План преступлений в природе не бывает, но план репрессий был. — Сажали «врагов народа», «вредителей» и «шпионов», не доказывая вины. Это не суд, а репрессивная система. 4) “Переселения ради выживания народов” — Депортации осуществлялись без суда, без вины, по национальному признаку. — Целые народы везли в товарных вагонах, где погибали тысячи людей ещё в дороге. — За всю депортацию не найдено ни одного документа, где бы доказывалась их реальная массовая измена. Их наказали не за поступки, а за этничность. Историю можно уважать только тогда, когда мы не оправдываем трагедии словами «так надо» и «все страдали одинаково». Память — это не обвинение. Это честность. Только честные общества перестают повторять одни и те же ошибки.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 21.11.25 - 13:32
, то надо смотреть не на слухи, а на документы- Вы эти документы откуда взяли??? Смотрите и другие- убыль населения была везде (это документально доказано)- но в соседних областях с Казахстаном население не убывало- задайтесь вопросом почему? Про планы посадок и расстрелов- документы на стол!!!! Про тысячи погибших в дороге- документы на стол (где захоронения?)!! Если их нет- то и не надо трындеть!!!! А то что казахский народ всех принял, накормил, поселил- низкий им за это поклон! НО повторюсь- во время войны было хреново всем, особенно всем тем, кто был в тылу- все выгребалось для фронта, для победы и это было ОПРАВДАННО
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 21.11.25 - 14:05
и начало войны на стороне фашизма было оправдано?
Михаил:
ОПРАВДАННО
ОПРАВДАННО
и начало войны на стороне фашизма было оправдано?
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 21.11.25 - 14:06
вот только не надо кричать и стучать по столу - идите в архивы и читайте. Там все есть. Я вам не музей. У меня дома они не хранятся. Тысячи опубликованных документов. Рассекреченных архивов
Михаил:
документы на стол!!!!
документы на стол!!!!
вот только не надо кричать и стучать по столу - идите в архивы и читайте. Там все есть. Я вам не музей. У меня дома они не хранятся. Тысячи опубликованных документов. Рассекреченных архивов
Отправлено: 21.11.25 - 14:11
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 21.11.25 - 14:23
Вы сами ЭТО ЧИТАЛИ???
К репрессируемым лицам относились:Бывшие кулаки и социально опасные элементы, вернувшиеся после отбытия наказания или сбежавшие из лагерей и трудовых поселений; скрывающиеся от раскулачивания и репрессий и уличённые в антисоветской деятельности.Члены антисоветских партий (эсеры, «грузмеки», муссаватисты, иттихадисты и дашнаки), бывшие белые, жандармы, чиновники, каратели, бандиты, бандпособники, переправщики, реэмигранты, скрывшиеся от репрессий, бежавшие из мест заключения и продолжающие вести активную антисоветскую деятельность. Участники «казачьих и белогвардейских повстанческих организаций, фашистских, террористических и шпионско-диверсионных контрреволюционных формирований».Уголовники (бандиты, грабители, воры-рецидивисты, контрабандисты-профессионалы, аферисты-рецидивисты, скотоконокрады), ведущие преступную деятельность и связанные с преступной средой.Наиболее активные антисоветские элементы из бывших кулаков, карателей, бандитов, белых, сектантских активистов, церковников и прочих, которые содержатся в тюрьмах, лагерях, трудовых поселениях и колониях.Уголовные элементы, находящиеся в лагерях и трудпоселках и ведущие в них преступную деятельность.
Дискуссии о реабилитации жертв репрессий начались ещё при жизни Сталина, в период с 1939 по 1941 год, при расследовании «нарушений социалистической законности». Встал вопрос целесообразности пересмотра дел и механизмов её осуществления. В соответствующих приказах и постановлениях было указано, что пересмотр приговоров мог осуществляться бывшими следователями или их преемниками и находился под контролем 1-го спецотдела НКВД и соответствующих отделов УНКВД республик, краёв, областей. Прокуратура осуществляла собственное расследование лишь в исключительных случаях, обычно её вмешательство требовалось в случаях вопиющего нарушения закона. С ноября 1938 и до 1941 года пересмотр приговоров стал централизованным и, как следствие, замедлился. Выпущенные на свободу оставались под контролем «органов»[15] Назначенный вместо Ежова Лаврентий Берия провёл «чистку» в НКВД и заставил более 7 тыс. сотрудников (около 22 % от общей численности) оставить службу в органах. С конца 1938 и до конца 1939 года по его приказу были арестованы 1364 сотрудника НКВД, почти всё руководство республиканского и районного уровней заменено[35]. 14 ноября 1938 начальник ГУЛАГа НКВД СССР Израиль Плинер как ежовский выдвиженец был уволен из НКВД и арестован, а 22 февраля 1939 года расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР на Коммунарке. Берия реабилитировал некоторые жертвы времён правления Ежова.
