рихард:

Веет прошлой белогвардейщиной и нынешним махровым либерализмом

рихард:

С высоты нашего времени очень легко рассуждать кто прав и кто виноват. А нырни в ту эпоху и будет тебе экзамен на зрелость. Не пачкай имя Дзержинского Ф.Э. Эта эпоха наших дедов и отцов, они

Цитата:Пишете так, будто это что-то плохое.Цитата:У многих "отцов" не появилось детей, многие "деды" не увидели своих внуков благодаря таким деятелям как Ф.Э.